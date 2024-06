“Me encanta crear contenido”: Camila Nash vuelve a su cuenta en Arsmate y revela novedad con su material

Camila Nash retomó la creación de contenido para adultos en la plataforma Arsmate, después de un año de pausa. La ex chica reality compartió su entusiasmo por este regreso a través de varias stories en Instagram, donde expresó su felicidad por volver a una actividad que le apasiona.

“¿Qué tal, mis guapos y guapas? ¿Cómo están? ¿Cómo los trató este día lunes? Bueno, como ven, yo de vuelta a todo lo que es crear contenido en Arsmate. Qué sensualidad pura. Es que me encanta. Me encanta crear contenido. Me hace sentir, no sé, me erotiza, me gusta”, comentó Camila Nash en la red social.

Volvió con novedades en su cuenta en el OnlyFans chileno

Más adelante, la exchica reality explicó que su cuenta de Arsmate aún conserva contenido de su etapa anterior como creadora de contenido para adultos y que está experimentando con un nuevo formato. “Antes había más fotos. Ahora estoy jugando con videos. Ahí me dices si te gustan. Pero también tienes derecho al contenido antiguo, antiguo, antiguo. Ese que fue hace como un año. Igual está súper bonito”, afirmó.

“Pero obviamente yo estoy como súper distinta. No sé si está entretenido. Y, por supuesto, que voy a mantenerme subiendo contenido todo el tiempo porque volví con todo. Además, como les decía, yo me gozo haciendo contenido. Me encanta”, añadió.

Finalmente, acompañando su regreso con un mensaje de optimismo y autoafirmación, Camila Nash reflexionó: “Y te digo a ti, hombre, mujer, haz lo que te guste, haz lo que tú quieras. La vida es demasiado corta para andar preocupada de la opinión de los demás. I love you”, concluyó.