Ex nuera de Coté López desclasificó qué pasó entre la rubia y el hijo de Luis Jiménez: “Después de eso nuestra ‘queen’ enloqueció”

Está la embarrada entre Coté López y el hijo de Luis Jiménez, Diego. Tanto que ahora su ex nuera también se sumó al escándalo.

Resulta que Javiera Vidal dio cuenta de que ya no eran amigas con la blonda, pese a que siempre habían sido muy compinches públicamente. Y eso desató una serie de mensajes, chats filtrados y polémicas.

Esto porque, luego de que la joven revelara aquellos, muchos comenzaron a especular que la buena onda se habría acabado porque la hermana de Javiera, Paula Vidal, habría tenido que ver con la infidelidad del futbolista a la rubia.

Una acusación que hizo que Diego, el retoño del deportista y ex de la joven prendiera el ventilador y dijera que ellos nada tenían que ver con aquel quiebre, y que ambos habrían cortado relación con los Jiménez-López.

Esto debido a que la blonda le habría prohibido al Mago volver a “juntarse” con su primogénito, tal como lo evidenció en un WhatsApp que compartió en sus redes.

Ex nuera de Coté López contra la rubia

Así, tras esto, Javiera también decidió hablar. Y señaló que me aburrí de ver como hacen verga al papá de mi hijo, simplemente, porque el fanatismo los ciega. ¿La ropa sucia se lava en casa? Lamentablemente, hablamos de una persona que va para los 40 años, pero tiene una mente de 17 y que de verdad yo creo que debe ser un problema cometer errores y jamás asumirlos y simplemente culpar al resto es que así funciona todo para ‘queen’”, lanzó

Y agregó que “díganme mala amiga, mal agradecida, busca fama o lo que quieran, yo cuando si era su amiga ella tenía mi lealtad, mi respeto, mi admiración, siempre estuve para ella, pero todo se fue a la mierda cuando yo como amiga le conté como me sentía tras terminar mi relación y que hizo ella contarle todo a mi ex pareja”.

“La guinda de la torta fue cuando se enojó conmigo y con Diego y regaló cosas de mi hijo sin preguntarle a nadie. Por qué fue su enojo se preguntan muchos... fue porque hay AUDIOS donde ella sale contando que filtraría información del papá de sus hijos con tal de que el verdadero motivo de su separación quedará impune, palabras literales de ella: ‘Ponerse el parche ante la herida’”, complementó.

Posteriormente, desclasificó que “el asunto es que los audios fueron escuchados por L, ya que claramente Diego no iba a ocultar esa información a alguien que necesitaba escucharlo... y después de eso nuestra queen enloqueció, nos basureó y desde ese momento ella nos quiso lo más lejos posible de su amado y nuevamente culpando a terceros porque obvio que ella culpa no tiene”.

“Después cuando L perdonó todo, todos decidimos hacer como que nada pasó, ya que Diego no quería cortar el lazo ni con su papá ni con sus hermanos. En fin, ella siempre culpando a Diego de cada mala decisión que tomó su esposo, de los carretes, de mujeres, de todo... Obvio la culpa la tiene un weon de 23 años y no del caballero de 40 que es el papá y que tenía acceso a todo, por eso es el odio, por eso mi hijo no pudo ir al cumpleaños de su tío, no ha podido ver a sus tías y ustedes creen que ella ha preguntado por él? Jajaja ¿o le dice a L que por último les prestemos al niño?

Y añadió que “L solo es un títere de esta mujer, duele en el alma ver como no defendió ni defiende a su hijo, que es el único que siempre le ha brindado su amor a cambio de nada”.

Finalmente, Javiera expresó que Coté López y el Mago Jiménez “nunca quedan mal con nadie” y que “todo esto se pudo evitar simplemente si su papá lo hubiese defendido”.

