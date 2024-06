Elecciones primarias 2024: cómo funcionará la ley seca en los comicios de este domingo 9 de junio

Este domingo 9 de junio se realizarán las Elecciones Primarias 2024, organizadas por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

Se trata de una instancia en las urnas que sirve para definir a los candidatos para los puestos de alcaldes y gobernadores regionales.

De hecho, es la gran previa a la próxima instancia definitoria que será el domingo 27 de octubre con las Elecciones Generales de gobernadores, consejeros, alcaldes y concejales.

Claro que durante las últimas semanas han sido varias las preguntas que han surgido en torno a la primera jornada, incluyendo el funcionamiento de la medida de Ley Seca.

¿Cómo funcionará la ley seca durante las Elecciones primarias 2024?

Como es la tónica en instancias democráticas, el próximo domingo 9 de junio sí habrá ley seca basada en el artículo 180 de la Ley 18.700.

Siendo así, esta última irá desde las 05:00 horas de ese día hasta dos horas después de concluida votación, es decir, a las 20:00.

En ese sentido los establecimientos comerciales no podrán vender bebidas alcohólicas para su consumo dentro o fuera del local. Aunque se excluyen los hoteles respecto a las personas que pernocten en ellos.

Ahora bien, aplicaría solo en las comunas donde hay primarias (revisa pinchando aquí si le corresponde a tu zona). A la par, si los establecimientos aludidos no respetan la disposición incluso se arriesgan a una clausura.

Un dato extra es que las votaciones no contarán con voto obligatorio, a diferencia de las que le siguen, y suponen un feriado legal pero no irrenunciable.

Las que sí contarán con voto obligatorio.