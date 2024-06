Álvaro Rudolphy arremete contra conductora tras choque: “Se buscará que lo indemnice”

La semana pasada el programa Qué te lo Digo destapó una seria denuncia contra Álvaro Rudolphy, quien había sido acusado de chocar a una mujer en Las Condes.

La conductora señaló que todo ocurrió cuando iba al velorio de un familiar. “Cuando estaba entrando al estacionamiento muy despacio porque ya estaba Carabineros, él me choca. Yo me bajo y le digo que tranquilo”, indicó.

“Lo mínimo que me dijo es vieja cul… (sic) Y yo le explico que está un familiar muerto y que no vale gritar tanto por un auto”, agregó.

Junto a esto, la señora manifestó que “unas personas me defienden y un carabinero me dice que deje el auto y que suba y él ante eso se va... de verdad ese hombre es un animal. Lo que me molesta es su agresividad y que se arranque. Ese hombre es un loco agresivo”.

Defensa de Álvaro Rudolphy habló

Frente a esto, el abogado de, protagonista de teleseries se comunicó con la mujer. Y ésta compartió la conversación con el programa liderado por Sergio Rojas.

“Pese a los esfuerzos de mi representado por evitar el choque, debido a lo imprevisto de su acción y a que el pavimento estaba resbaladizo producto de las lluvias, los vehículos terminaron colisionando, provocando daños en la camioneta de mi representado que fueron avaluados en más de $450 mil pesos”, indicó Gianfranco Raglianti.

Y agregó que “tras un breve diálogo entre ambos, el señor Rudolphy, apremiado por un viaje al extranjero, ofuscado por el perjuicio sufrido, y convencido de que él no tenía responsabilidad alguna en el accidente, decidió continuar su trayecto, para poder alcanzar a cumplir con sus compromisos y llegar a tiempo al aeropuerto. Por este motivo, le sorprendió que, días después usted lo hubiese contactado para exigirle un pago por el arreglo de su vehículo”.

“Si usted desea perseverar con su intención de buscar judicialmente la responsabilidad del señor Rudolphy, si insiste en contactar a sus cercanos y familiares, o si pretende involucrar a la prensa, mi instrucción es defenderlo, acreditar que el accidente se debió a una maniobra imprudente cometida por usted y, llegados a esa instancia, se buscará que lo indemnice, pagando el arreglo de su camioneta, además de las eventuales costas del juicio”, agregó.

De esta forma, el abogado de Álvaro Rudolphy se contactó con la conductora con la que chocó, asegurando que toda la responsabilidad era de ella y que, si continuaba con las denuncias en TV, irían a la justicia. ¿Qué tal?