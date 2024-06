¿Quién es Catherine Knight? La joven chilena que ha causado furor en el mundo del cine para adultos

Es común escuchar que en todas las partes del mundo siempre hay un chileno o chilena haciendo patria de una u otra forma. En esa línea, en la industria del cine para adultos no es la excepción.

Hasta hace poco el nombre Catherine Knight no era mayormente conocido en nuestro país. Sin embargo, luego de una entrevista en The Clinic, se popularizó en las redes sociales y despertó el interés de quienes no la tenían en su radar.

¿Quién es Catherine Knight?

Catherine Knight es un pseudónimo de una joven chilena de 31 años, el cual utiliza para resguardar su privacidad y como un método de seguridad, según señaló al medio antes citado.

Con 18 años de edad, la joven oriunda de Curicó, se graduó de un establecimiento de la zona y posteriormente ingresó a estudiar odontología en la Universidad del Desarrollo. En ese entonces, junto con sus estudios, siempre estuvo ligada al mundo del modelaje.

En 2020 la chilena dejó sus estudios y se dedicó por completo al modelaje. Tuvo apariciones en revistas destacadas, entre las que destacan: Vogue, Cosmopolitan y Harper’s Bazaar. Sin embargo, la pandemia del covid-19 llegó para cambiarle su vida por completo.

En plena pandemia y con una creciente incertidumbre que parecía no tener fin, en 2020 Catherine no tenía una idea clara de cómo conseguir dinero. No obstante, una pareja que tuvo en aquella época la motivó a crearse una cuenta en Chaturbate, plataforma para adultos en donde modelos o parejas transmiten en vivo haciendo diferentes dinámicas, especialmente sexuales.

La chilena accedió a la propuesta y, de ahí en más, su interés en aquel tipo de contenido no hizo más que crecer. Tras su paso por la plataforma antes mencionada, comenzó a utilizar OnlyFans y a manejar mejor sus redes sociales. Luego, en el mismo año, se mudó a Berlín (conocida por muchos como la capital del porno) y al poco tiempo la contactó JulModels Agency, una de las agencias más reconocidas de la industria del cine para adultos. Tras concretar una reunión en donde tuvo que realizar una escena, a la semana después la chilena firmó con la agencia antes mencionada.

El salto al estrellato de Catherine Knight

Tras haber filmado su primera escena, Catherine consiguió una nominación a la mejor escena de sexo en los premios XBIZ Europe 2022. En aquella instancia, la chilena arrasó y consiguió quedarse con dos de los galardones entregados esa noche.

Posteriormente, recibió la nominación de los premios AVN Awards, semejante a lo que serían los premios Oscar, en la categoría Artista Emergente Extranjera, donde no logró quedarse con el distintivo.

Actualmente, la chilena sigue realizando contenido y grabando videos. Además, se mantiene activa en sus diferentes redes sociales, donde en Instagram ya supera los 100 mil seguidores.