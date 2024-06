Oficialismo defiende anuncios del Presidente Boric en Cuenta Pública y critica a integrantes de oposición por negación a debate de ley de aborto

Este sábado 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric realizó su tercera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, presentando una serie de anuncios importantes, entre los cuales destacó la propuesta de un proyecto de ley de aborto legal.

Esta medida provocó una reacción inmediata de la oposición, que decidió abandonar la sala en señal de protesta.

“Poco compromiso con los derechos de las mujeres”

La diputada Emilia Schneider (CS) expresó su descontento por esta actitud: “Negarse a dar el debate es una muestra de poco compromiso con los derechos de las mujeres. Estamos hablando de avanzar en más derechos, en más libertades para las mujeres de nuestro país”.

“Me parece que salen de la sala porque no tienen ese compromiso con los derechos de las mujeres, porque no tienen ese compromiso con las libertades, y creo que es muy lamentable y espero que este debate se dé de buena forma”, agregó.

En esa línea, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó las reacciones al proyecto de ley de aborto legal y manifestó: “En general coincide con los que han rechazado todas las medidas, no es que no solo le guste el aborto legal, sino que no le gustó las 40 horas, el salario mínimo, el royalty minero, entonces ahí hay una oposición que se ha puesto a todo lo que hemos presentado”.

“No me sorprende que sobre todo los republicanos, socialcristianos, se nieguen siquiera a discutir esto en el Parlamento. Del resto entendemos las posiciones, yo me imagino que hay otras fuerzas políticas de la oposición que no están de acuerdo con la medida, pero nuestro ánimo es dialogar y el diálogo se da en el Parlamento”, sumó la vocera del Ejecutivo.

A lo anterior, la ministra Vallejo añadió: “Tenemos que pensar que hay miles de mujeres que no necesariamente son ni siquiera de nuestro sector, que se sienten apolíticas, no sienten identificación con partidos, pero son mujeres que igual quieren que sus derechos sexuales y reproductivos sean respetados y que tengan derecho a decidir, por lo tanto, es algo que creemos nosotros como Gobierno, no solo porque está en nuestro programa, sino que un tema pendiente de nuestra sociedad y para las mujeres que esto se empiece a discutir en el Parlamento”.

“Todo el derecho”

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), elogió la Cuenta Pública del Presidente Boric, calificándola de “muy interesante y contundente”.

La parlamentaria destacó la importancia del trabajo legislativo conjunto entre el Gobierno y el Congreso: “El Presidente da cuenta del trabajo que se ha venido desarrollando y realiza anuncios importantes en torno a acciones en materia de salud, educación y derechos sociales”.

Respecto a la reacción de la oposición al anuncio del proyecto de aborto legal, la diputada Cariola comentó: “Las parlamentarias y parlamentarios tienen todo el derecho a manifestar sus oposiciones, pero preferiría que se quedaran en este acto republicano. Más allá de las diferencias de opinión, estas se deben dar en el ámbito de la discusión política”.

“Lamento que haya reacciones que, en vez de establecerse en el marco del debate, opten por retirarse”, complementó.

“Escuchando y flexibilizando”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también abordó la situación política actual, destacando los logros del Gobierno a pesar de no tener mayoría parlamentaria. “A pesar de no tener mayoría parlamentaria, ha aprobado más proyectos de ley en este mismo espacio de tiempo. Eso se ha logrado con mucho trabajo, escuchando y flexibilizando lo que van los proyectos de ley”, afirmó.

Asimismo, el Presidente Boric, en su discurso, subrayó la necesidad de unidad en la defensa de los derechos humanos, lamentando la postura de la derecha en este tema. “La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una base sobre la cual construimos nuestro futuro compartido”, concluyó.