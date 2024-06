En su tercera Cuenta Pública, este sábado 1 de junio en el Congreso, el Presidente Gabriel Boric anunció un proyecto de ley para el aborto legal en Chile, hecho que provocó un momento tenso en el Salón de Honor del Parlamento.

La iniciativa forma parte de la serie de medidas dadas a conocer por el Mandatario en relación al Ministerio de Salud, precisamente a la salud reproductiva y sexual.

“En materia de derechos sexuales y reproductivos, en septiembre del 2017 la presidenta Bachelet promulgó la ley 21.030 que permitió el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, comenzó diciendo el Presidente Boric, para luego agregar: “Han pasado siete años y con ese tiempo prudente de evaluación hemos decidido mejorar su aplicación”.

“... Por ello es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos a un proyecto de ley de aborto legal que someteremos a la discusión correspondiente con el compromiso que anima a nuestro Gobierno de avanzar y de no retroceder”, agregó el jefe de Estado.

“No es extraño...”

El anuncio provocó reacciones inmediatas, sacando aplausos del oficialismo y al mismo tiempo, generando el rechazo de la oposición, como el caso de algunos parlamentarios y parlamentarias que se retiraron del Salón del Honor.

“No es extraño que en este tema sea un diputado hombre el que se ha retirado de la sala, porque las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”, comentó al respecto el Presidente Boric.

Es más, registros captados por ADN muestran como a la salida de los parlamentarios, hay algunos que directamente le hicieron un gesto en negativa al Mandatario durante su salida.

Reacciones

Una de las parlamentarias que se retiró de la Cuenta Pública tras el anuncio del aborto legal fue Sara Concha, del Partido Social Cristiano, quien tras salir del Salón de Honor del Congreso dijo: “No vamos a apoyar a un Gobierno asesino. Ustedes no sé si saben que al menos 100 niños mueren bajo el cuidado del Estado porque no le entrega la salud oportuna para su atención y hoy día además quieren matar a los niños que están por nacer”.

Consultada sobre la necesidad de un debate al respecto, la congresista expuso: “El debate se tiene que dar, pero por lo menos desde esta diputada nos va a estar el apoyo para apoyar a un Gobierno asesino”.

Por su parte, quien también abandonó el discurso del Presidente Boric fue el diputado RN Miguel Mellado, quien argumentó su reacción: “Eso fue discutido anteriormente en el parlamento y fue rechazado. Por lo tanto, abrirlo nuevamente va a llevar al mismo resultado. Quieren levantar algo para sus seguidores. Nosotros no estamos de acuerdo, y esta es la democracia”.