La rivalidad entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel no deja de ser un nicho de conflictos en reality de Canal 13, ¿Ganar o servir?. La venezolana y la exchica Yingo no logran llevarse bien, y de hecho, cada vez las dos están más enemistadas en el encierro en Perú.

“No me gusta como ella se expresa de las personas. Yo con los demás tengo buena relación”, dijo Faloon en un último Cara a Cara en el reality. “El supuesto protagonismo de esta muchacha... No se ha enterado que ni la conocen en su casa”, respondió Oriana.

Y, según una fuente de Publimetro, Oriana Marzoli habría utilizado el delicado caso de violencia intrafamiliar que vivió Faloon Larraguibel como un insulto durante una pelea en ¿Ganar o servir?. Esta persona también indicó que la venezolana habría hecho llorar a la exchica Yingo con sus comentarios hirientes.

“Oriana le dijo ‘hija de puta, mala madre. Que bueno que te pegaron, guatona, diente de oro, rasca’”, reveló la fuente, quien también señaló que Faloon no fue la única víctima de Oriana.

Una mujer conflictiva

Más adelante, la fuente mencionó que Marzoli se enfrentó también a Blue Mary, y la situación se tornó tan intensa que el equipo de producción tuvo que intervenir para detener el conflicto. “A Blue Mary le dijo delincuente, pero mil veces y bajó producción (a frenarla)”, afirmó.

Finalmente, este testigo consultado por Publimetro describrió el comportamiento de Oriana Marzoli en el reality. “La cuidan porque todos saben que habla como canera. Es muy mal educada. Mira a la gente en menos. Tiene carencias esa chica. El vocabulario es una cosa asquerosa”, concluyó.