Patricio Mejías, integrante del grupo humorístico Los Atletas de la Risa, hizo una sorprendente revelación sobre la propuesta que le hizo Canal 13 para participar en el reality show ¿Ganar o servir?, cuyas grabaciones comenzaron en abril. Durante una entrevista en Todo va a estar bien de Vía X, Mejías contó detalles de la oferta recibida.

“Me impactó cuando recibí el llamado”, comentó Mejías en conversación con Eduardo de la Iglesia. Según el comediante, la producción del reality le dijo: “Cumples con todas las cosas que nosotros necesitamos para un personaje”.

Luego, agregó: “Ellos querían a alguien más chistoso, que hiciera reír, y que le diera otro tono al reality”.

Rechazó la oferta, y explicó por qué

A pesar de la tentadora oferta, Pato decidió pensar en su equipo. “Pensé en mis compañeros”, señaló, explicando que tenían una agenda llena de shows en abril, mayo y parte de julio. “¿Cómo los iba a dejar solos? No puedo”, afirmó.

Otra razón importante para declinar la propuesta fue el posible impacto en su imagen pública. “Además, es un arma de doble filo, hasta el momento soy el ‘Pato’ de Los Atletas de la Risa, y la gente me tiene cariño”, expresó. El humorista temía que su participación en el reality pudiera afectar negativamente su reputación: “Si voy a un reality y me pongo pesado, me puede jugar en contra”, advirtió.

Aunque la oferta fue concreta, con una invitación a negociar los términos en el canal, Pato prefirió no seguir adelante. “La productora me dijo: ‘ven (al canal), y si hacemos match, lo vemos’”, relató. Sin embargo, su familia tampoco estaba de acuerdo con su participación. “Les encontré razón”, afirmó el humorista, quien decidió mantenerse fiel a su trayectoria con Los Atletas de la Risa. “Yo no estoy para eso”, reflexionó.

Finalmente, Pato destacó la interdependencia dentro del grupo. “Tengo al ‘Guatón’ (Juan Carlos Donoso) y al ‘Chino’ (Roberto Saldías), y ellos dependen de mí, así como yo dependo de ellos”, cerró, reafirmando su decisión de no unirse al reality para no afectar la dinámica y los compromisos de Los Atletas de la Risa.