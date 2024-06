Gobierno se disculpa con diputado Schalper por equivocado “reto” del Presidente Boric en Cuenta Pública 2024

Durante la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, un incidente llamó la atención y generó polémica. Mientras el Mandatario anunciaba la presentación de una ley de aborto legal, llamó la atención del diputado de renovación nacional, Diego Schalper, de manera pública.

Todo se dio a raíz de la reacción de algunos parlamentarios de oposición a las palabras del jefe de Estado por la iniciativa de interrupción del embarazo, hecho que llevó a algunos de los presentes a retirarse del Salón de Honor del Congreso.

Ahí fue cuando el Presidente Boric sostuvo: “Diputado Schalper, le pido por favor que me permita continuar”.

Sin embargo, el parlamentario aludido no estaba interfiriendo en ese momento. De hecho, fue el mismo militante de RN quien aclaró posteriormente que ni siquiera se encontraba en el lugar hacia donde el Mandatario miraba.

Tras el incidente, el Gobierno ofreció disculpas al diputado Schalper. A través de sus redes sociales, el congresista compartió su reacción: “Está bien que me tenga presente como opositor firme y constructivo, pero debo señalarle que se equivocó en esta alusión. Yo no estaba sentado siquiera para donde miró. Agradezco que el jefe de asesores me haya escrito lamentando la confusión”.