Diputada Sara Concha (PSC) tras anuncio de aborto legal en la Cuenta Pública 2024: “No vamos a apoyar a un gobierno asesino”

Durante la Cuenta Pública 2024, varios diputados de derecha se levantaron y salieron del Congreso en protesta justo cuando el Presidente Gabriel Boric anunció un proyecto de ley para legalizar el aborto (más allá de las tres causales).

“No vamos a apoyar a un gobierno asesino. Ustedes no sé si saben que al menos 100 niños mueren bajo el cuidado del Estado, porque no reciben la atención de salud oportuna. Hoy día, además, quieren permitir el aborto. Puede parecer una falta de respeto, pero no voy a traicionar mis convicciones.”, señaló la diputada Sara Concha (Partido Social Cristiano).

En esa línea, la diputada comentó que “el debate se tiene que dar, pero desde mi posición no habrá apoyo a un gobierno asesino. No estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa con nuestro voto. No estoy dispuesta a traicionar mis convicciones”.

“Estamos frente a un gobierno que está priorizando proyectos de ley que son parte de una legislación asesina en vez de apoyar, por ejemplo, el tema de infancia, pero no han sido capaces, como le decía, de entregar la atención salud oportuna siquiera para salvar a estos niños que mueren”, finalizó.

Todo esto, luego de que el Presidente Gabriel Boric anunció un proyecto de ley para el legalizar el aborto en Chile, hecho que provocó un momento tenso en el Salón de Honor del Parlamento. La iniciativa forma parte de la serie de medidas dadas a conocer por el Mandatario en relación con el Ministerio de Salud, precisamente a la salud reproductiva y sexual.