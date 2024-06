De “líder de una barra brava” a “gobierno asesino”: las reacciones de la oposición ante anuncios del Presidente Boric en Cuenta Pública

La tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric no estuvo exenta de tensiones por parte de parlamentarios de oposición. Incluso algunos se retiraron de la ceremonia con gestos de reprobación hacia algunos anuncios.

La diputada Camila Flores (RN) expresó su malestar con el discurso del Mandatario: “Hoy día vimos la cuenta de un líder de una barra brava (...) No le habló a la gran mayoría del país, se vino a apropiar de proyectos que no son de su autoría, que eran del gobierno anterior o de diputados de oposición”.

En tanto, el presidente de la comisión de seguridad de la Cámara Baja, el diputado Andrés Longton (RN), indicó: “Me parece muy bien lo que tiene que ver con Carabineros, respecto a ampliar la dotación (...) pero nos parece preocupante que no se incorpore en la gratificación” a la PDI. Y añadió que “faltó anuncios claros en materia de migración”.

Mientras que la diputada Marlene Pérez (UDI) se refirió al anuncio del proyecto de ley de aborto legal: “Es una declaración de guerra para los parlamentarios que hemos defendido el tema de la infancia en el Congreso. Creo que (el Presidente Boric) se dio un gustito político y le habló a su nicho”.