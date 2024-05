Denunciante de Miau Astral mostró todos los correos que la astróloga le envió: “Tengo miedo de lo que pueda ser capaz esta mujer”

Sergio Infante decidió interponer un recurso de protección contra Miau Astral este jueves, que fue acogido por la justicia.

El músico denunció a la conocida astróloga por acoso, luego de que ésta lo hostigara durante aproximadamente siete meses, enviándole varios correos diarios, con mensajes amenazantes.

La acción legal, que fue destapada por La Tercera, indicó que Consuelo Ulloa, nombre real de la acusada, y su denunciante, se conocieron el año 2023 a través de la plataforma de citas Bumble.

Así, salieron en tres ocasiones, tras las cuales Infante decidió cortar el vínculo con la tarotista, tras una conducta que encendió sus alarmas.

“La mujer le menciona un viaje que ella había planeado durante meses a México y con intenciones de radicarse allí... estaba en duda por haberlo conocido y que dependía totalmente de mi representado su destino, que si él le decía que se quedara, ella se quedaría por él. Ante tal situación, su cliente respondió que eso no era necesario, que ella no debía cambiar ningún plan por él y reforzó lo que él ya había manifestado durante sus dos encuentros y en la aplicación de citas, que no buscaba una relación seria. Ante su respuesta, la recurrida se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra”, dice el texto acogido en la primera sala del tribunal de alzada capitalino.

La denuncia de Sergio Infante contra Miau Astral

Así, con el correr de las horas, se fueron conociendo cada vez más detalles de lo sucedido entre la astróloga y el hombre que denunció su hostigamiento.

Y fue el mismo Infante quien decidió romper su silencio y contar, a través de un video que se viralizó en la plataforma X, el contenido de los numerosos mails que Miau le envió durante los últimos tres meses.

“Este video lo hago para denunciar a Consuelo Ulloa”, parte diciendo, asegurando que se habían juntado en tres ocasiones y que “ese tiempo fue suficiente para darme cuenta que era una persona violenta, agresiva, iracunda y manipuladora, por lo que quise salir del vínculo”.

“Ella hizo muy difícil la salida... la bloquié y el 11 de noviembre me escribió un primer correo... después de ese pasaron como dos semanas y empezó a escribir el tres de diciembre, sistemáticamente, cualquier cosa”, relató.

El hombre reveló que no le respondió hasta que en uno de los mails ella mencionó a sus hijos: “La desbloqueé y le escribí ‘Consuelo, aquí no es. Respeta mi espacio’. La bloqueé, y luego de eso los mensajes se transformaron en mensajes muy mala onda y negativos, ofensivos. Muchos correos. Y de ahí no paró”.

Sergio comenzó así a mostrar cada uno de los textos, manifestando que en una ocasión le respondió “te pido por favor que dejes de escribir, esto ya es acoso y se ha convertido en un infierno”.

No obstante, la situación no se detuvo e incluso lo funó laboralmente. “Ella no entendiendo que no es no. Me hizo una funa terrible”, comentó.

Finalmente, tras mostrar los mails, el denunciante de Miau Astral indicó que “es una situación incómoda, estresante y angustiante por ratos, yo tengo dos hijos. No sé de qué es capaz de hacer esta mujer en su estado de poco juicio”, anunciando que “quiero hacer esta denuncia en PDI y eventualmente voy a pedir una orden de protección, tengo miedo de lo que pueda ser capaz esta mujer”.