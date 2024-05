Santiago

Colo Colo tiene muchísimos conocidos en el fútbol paraguayo y uno que siguió atento, desde la concentración de su equipo, el Club Recoleta del ascenso guaraní, la clasificación alba a octavos de final de Copa Libertadores contra Cerro Porteño fue el exvolante albo Osmar Molinas.

Quien tuvo un paso por el “Cacique” en 2011 aplaudió el desempeño del club en el estadio La Nueva Olla. “Colo Colo hizo un gran partido, vi a Cerro medio dubitativo, no tan bien como en partidos anteriores. Como equipo grande, vinieron a ganar la segunda pelota y la clasificación. Van a llegar lejos con el gran equipo que tienen”, aseguró en conversación con Los Tenores de la Tarde, donde demostró su conocimiento del fútbol chileno actual.

“Me sorprendió lo de Huachipato, cómo ese equipo de muchos jóvenes se hizo respetar en Argentina. Los chicos están haciendo su trabajo y eso es importante para el fútbol chileno, ya se está viendo un cambio en su selección. Paraguay también, Uruguay”, dijo Osmar Molinas, apuntando al progreso de la selección guaraní, contra la cual La Roja jugará su último partido amistoso previo a la Copa América.

“Hay cambio grande en nuestra selección, muchos jugadores que están en Europa, cosa que no pasaba antes. Chile está en lo mismo, haciendo un cambio en su selección. Va a ser para bien. Le tomé mucho cariño, seguramente le va a ir bastante bien en Copa América”, comentó el volante de 37 años.

Su amargo Superclásico ante la U

En la charla con Los Tenores de la Tarde, Osmar Molinas no pudo obviar el recuerdo que dejó en Colo Colo, anotando el autogol que le permitió a la U de Chile rescatar un agónico empate en el Monumental aquel 2011.

“Me fui con mucha ilusión de hacer bien las cosas, en un equipo grande. Sabía lo que era la responsabilidad de defender una camiseta así, la del más grande de Chile. Estaba tan contento y tan feliz, pero no se me borra nunca ese partido contra la mejor U de Sampaoli”, apuntó, recordando lo que significó aquel encuentro en su carrera.

“Estábamos ganando un tremendo partido, nuestros hinchas solo querían festejar, nuestro arquero estaba un poco mareado. Sigo recordando ese momento. Estaba haciendo un gran partido. Mi señora era la única paraguaya que estaba en las gradas y cuando hice el autogol se quería meter bajo tierra. Es algo que uno no quiere pasar, pero estamos expuestos a eso. Me tocó jugar dos partidos más y después no tuve la chance de reivindicarme. Después me fui a Libertad y gané cuatro títulos, terminé llegando a la selección”, concluyó Osmar Molinas.¿