¿Quién ganaría en una pelea entre Superman y Homelander? Antony Starr tiene la respuesta muy clara

Cada vez falta menos para el ansiado estreno de la temporada 4 de The Boys y los protagonistas de la serie se encuentran realizando diferentes actividades con el fin de publicitar lo que está por venir.

Uno de los nombres más destacados es el de Antony Starr, quien le da vida a Homelander, el poderoso líder y rostro principal del grupo de superhéroes The Seven.

Como bien sabemos, estos humanos con superpoderes se comportan de una forma muy particular, estando lejos de la idea e imagen que se tiene de los verdaderos héroes, a pesar de actuar como justicieros.

Precisamente por esto es que se realizan constantes comparaciones entre los personajes del título de Prime Video y los clásicos superhéroes que conocimos mayoritariamente por Marvel y DC. Además, existen muchos paralelismos con los poderes de cada quien, teniendo un par en otras franquicias.

Bajo este escenario muchos se han imaginado una hipotética pelea entre Homelander y Superman, ya que tienen un gran parecido desde lo visual y sobre todo por los superpoderes que ambos comparten.

Frente a esto, fue el propio Starr quien respondió qué podría pasar en dicho enfrentamiento, teniendo sus ideas muy claras para sostener que el protagonista de The Boys se quedaría con la victoria. La respuesta la tiene un argumento de base que se inclina a favor del jefe de Los Siete: el fin justifica los medios.

“Homelander le patearía el trasero a Superman. No hay factor kriptonita, y Homelander lucharía muy sucio”, comenzó diciendo. “Es de los que dicen: ‘¡Oh, me has dado!’ cuando cae, y luego se levanta y te tira arena a los ojos”.

“Es un tipo sucio. Mientras que Superman es siempre como, ‘Oh, yo no haría eso; Oh, hay niños inocentes que podrían salir lastimados’, Homelander lo que va a hacer es utilizar a los niños como escudos humanos”, agregó el actor, dejando en claro que su personaje utilizaría todo tipo de artimañas con el único fin de ganar.

Un papel para alguien más

Otro de los puntos que abordó Antony tiene directa relación con el casting, ya que reconoció que en un principio pensaba que no sería elegido para el papel y tenía a alguien más en mente.

“No miré el guion durante una semana y media. Entonces vi que era una cosa de superhéroes y que de todas maneras no me iban a escoger. No estoy hecho para ese tipo de cosas”, comentó.

Pero lo más significativo es que tenía a otro nombre en su cabeza al momento de elegir al intérprete de Homelander, un nombre ligado a DC y que ya tenía experiencia: Henry Cavill, quien interpretó justamente a Superman.

“Henry Cavill mide cuatro metros, es como una increíble pared de ladrillos de cuatro metros y es fantástico, guapo y carismático. Yo no voy a conseguirlo”, narró el neozelandés.

De todas formas, apuntó que la curiosidad lo motivó a adicionar para el papel, sabiendo que Cavill era mucho menos probable debido a temas contractuales y de agenda. Lo que vino después ya es historia.