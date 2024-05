El balance de Pablo Sánchez tras eliminación de Palestino en la Copa Libertadores: “Nos tocó el grupo más difícil y estuvimos a la altura”

Pablo “Vitamina” Sánchez, DT de Palestino, entregó sus sensaciones luego de la dura derrota que sufrió ante Bolívar anoche, resultado que selló la eliminación de los “árabes” en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Cuando fue el sorteo, yo dije que ojalá no nos toque un equipo brasileño y no nos toque jugar en la altura, pero nos tocaron ambas cosas. Para mi gusto, nos tocó el grupo más difícil del torneo y creo que estuvimos a la altura. Pudimos sacarle 4 puntos a Millonarios, le sacamos 3 puntos a Flamengo y lamentablemente con Bolívar no pudimos”, señaló en rueda de prensa después del partido.

“Bolívar jugó un gran partido en la ida cuando fuimos locales, nos ganaron muy bien, y hoy sabíamos que era difícil, no por la altura, sino porque el rival es un gran equipo y lo dejó claro, ya que terminó primero del grupo. Felicito a Bolívar y le deseo lo mejor”, indicó sobre el único equipo al que Palestino no le sacó puntos en la fase grupal.

Por último, Pablo Sánchez se mostró conforme con lo que hizo su equipo en el torneo continental. “Nosotros estamos contentos, después de todo lo que vivimos en estos 10 partidos de la Copa Libertadores, ahora tenemos dos duelos más por los 16avos de la Copa Sudamericana. Estoy muy satisfecho por el esfuerzo que han hecho nuestros futbolistas”, concluyó.

Palestino se despidió de la Copa Libertadores en el tercer lugar del Grupo E y eso le permitió clasificar a los 16avos de la Copa Sudamericana.