A través de un video, la diputada independiente con cupo del Partido Revolución Democrática por el Maule, Mercedes Bulnes, confirmó que fue diagnosticada con cáncer y que se someterá a quimioterapia.

En el registro, la congresista aseguró que continuará con su labor legislativa pese a la enfermedad.

“Hoy quiero compartir con todos ustedes algo muy personal. Se me diagnosticó un cáncer. Esto quiere decir que voy a tener que enfrentar la quimioterapia, como he enfrentado tantas cosas difíciles en mi vida, junto a mi marido”, declaró la parlamentaria.

La diputada destacó su compromiso con su región y su país, afirmando que su diagnóstico no afectará su dedicación al trabajo por la justicia, la igualdad y los derechos de todos. “Voy a seguir trabajando como lo he hecho siempre. Tengo fuerza y energía para hacerlo. Estoy segura que vamos a salir adelante”, añadió.

“No es el primer desafío que he enfrentado en mi vida. No es el peor. Y ciertamente voy a salir adelante. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que mucha gente me ha manifestado y por el apoyo que estoy segura voy a recibir de todos y todas”, complementó.

Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal. He sido diagnosticada con cáncer. Este diagnóstico implica que debo enfrentar un tratamiento de quimioterapia, un reto que asumo con valentía y determinación, acompañada de mi familia, en especial de mi marido Roberto… pic.twitter.com/BzFMg0Zyn6 — Mercedes Bulnes (@DiputadaBulnes) May 29, 2024

El anuncio de Bulnes provocó una ola de apoyo y solidaridad en el ámbito político. Entre las reacciones más destacadas, el Presidente Gabriel Boric expresó su respaldo a través de una publicación en X (ex Twitter).

“Querida compañera, tu coraje de toda una vida nos da esperanzas de que lograrás superar esta enfermedad. Un honor además que, como me contaste, te atiendas en el sistema público como la gran mayoría de los chilenos. Abrazo gigante, Mercedes!”, escribió el Mandatario.