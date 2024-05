Mamá de Tomás Ross llega a la RM y se prepara para su última jornada de caminata para reunirse con el Presidente Boric

A un mes de iniciar una extensa travesía desde Ancud, Camila Gómez llegó en horas de la tarde de este martes a la Región Metropolitana para concluir su caminata que busca visibilizar la enfermedad de su pequeño hijo de 5 años, Tomás Ross, quien padece distrofia muscular de Duchenne.

Tras caminar por 31 días ininterrumpidamente por la Ruta 5 Sur desde la región de Los Lagos, la joven mamá arribó esta tarde a la comuna de Paine, donde llegó acompañada de Marcos Reyes, presidente de la Corporación Familias Duchenne.

Allí llegó junto a otras personas que la apoyaron desde lejos y que también se sumaron a su causa que buscaba recaudar más de 3 mil millones de pesos para un medicamento en beneficio de su hijo, meta que finalmente logró el pasado sábado.

“De verdad estoy agradecida porque sé que muchas de estar personas fueron parte del millón de personas que me ayudaron para comprar el medicamento de mi hijo. Estoy agradecida del pueblo chileno”, dijo Gómez al llegar a la RM.

“No es solo Tomás, acá hay un gran problema en la salud”

“Yo solamente soy una mamá chilota, no me pongan más etiquetas. Yo dejé los pies en la calle por esto, empecé en noviembre haciendo campaña por mi hijo, haciendo empanadas, vendiendo milcao, haciendo muchas cosas y no daban resultado, así que por esto de verdad muchas gracias”, también agregó.

En medio de su emoción por haber llegado a la RM, Gómez comentó que de igual forma falta la última jornada de caminata que será mañana miércoles, donde llegará hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

“Yo completé la meta el sábado y decidí seguir caminando porque se lo prometí a Marcos, porque el plan final de él es hablar con el Presidente. Ese es el momento de Marcos y yo no lo voy a dejar solo”, dijo la madre del pequeño Tomás sobre el porqué siguió caminando pese a haber logrado la millonaria meta.

En esa línea, sostuvo que el fondo de su causa “no es solo Tomás, acá hay un gran problema en la salud”. “Hay muchos papás que están sufriendo y no es justo que tengamos que hacer esto para salvar a nuestros hijos. Nosotros vamos a dar una propuesta para que todos estos problemas en salud no sigan ocurriendo y esperamos que sea bien acogida.”, adelantó Camila Gómez.