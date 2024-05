La historia del calvario que vivieron las primeras quintillizas de la historia que sobrevivieron (y los registros de su enorme exposición)

Un 28 de mayo de 1934, hace 90 años atrás, el mundo recibió a las quintillizas Dionne en una jornada que solo que no solo causó impacto en la comunidad de médicos, debido a la naturaleza atípica del hecho, sino que también conllevó una despliegue de los medios de la época que expusieron el alumbramiento como si se tratara del gran fenómeno que sacudía a la sociedad.

Se trató de cinco hermanas idénticas que nacieron en un pequeño pueblo ubicado en Ontario, Canadá y que durante los años siguientes se expusieron como verdades curiosidades públicas, parte de un rentable negocio que generó dinero por décadas.

Con los nombres de Annette, Emilie, Yvonne, Cecile y Marie, las mismas aparecieron de forma prematura -dos meses antes de los nueve- en la vida de Elzire Dionne, su madre. Según detalla la revista Life, estas tenían pocas chance de sobrevivir, sin embargo lo lograron y en los registros pasaron a ser el primer caso donde unos quintillizos sobrevivieron a la infancia.

Siendo así se habrían convertido en una especie de símbolo de alegría durante la Gran Depresión que azotó a Norteamérica. ¿El resultado? Ser una atracción turística con miles de visitantes a diario en 1937 y con una fama que alcanzó el estrellato en Hollywood. A alguien le pareció buena idea hacer cuatro películas sobre ellas.

Y si bien el impulso del reconocimiento se podría asociar a cierto bienestar, sobre todo económico, lo cierto es que la vida de las mismas fue ciertamente infeliz. Por ejemplo, en mayo de 1935 ya se les había separado de sus padre tras un sórdido episodio: se quería exhibir a las pequeñas en la Exposición Universal de Chicago e incluso se alcanzó a firmar un contrato.

“Vivíamos en el centro de un circo”, escribieron en una autobiografía que llegó al mercado en 1963 con el título de We Were Five. Esto último haciendo alusión a un periodo bajo la tutela del Estado que las limitó a una guardería donde también se congregaban los ojos más curiosos en filas extensas en torno a un perímetro de paredes de vidrio.

Según explica el medio, el grupo habría significado cerca de 500 millones de dólares de la época en ingresos para la fría provincia. “El dinero era un monstruo”, definieron en su texto.

Ahora bien, pese a que a los 9 años las niñas volvieron con sus progenitores, el nuevo hogar no se caracterizaba por el cariño e incluso tiempo después denunciaron abusos por parte del padre mientras la trasladaba en su auto.

Resultó ser que a los 18 años se alejaron de ese techo definitivamente, rompiendo todos los lazos, pero también trazando su futuro. Emilie se convirtió en monja, muriendo en 1954, Marie dejó la Tierra en 1970 y las otras tres se casaron, teniendo hijos, pero divorciándose posteriormente.

¿Y qué pasó con el dinero? Pese a los altos ingresos, al cumplir la edad legal para acceder a los fondos acumulados, solo quedaban $800 mil dólares. ¿Y el Estado? respondió después de que Anette, Cecile e Yvonne alcanzaron los sesenta años.

En simple, pisando la tercera edad y viviendo juntas cerca de Montreal, su ingresos no superaban los $746 dólares entre las tres y Canadá pactó la entrega de $4 millones de dólares en el año 1998, como una compensación tras lo vivido.