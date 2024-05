“Creces o te mueres en el camino”: La potente reflexión del viudo de Javiera Suárez sobre su duelo

Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, decidió abrirse a hablar sobre su duelo en un podcast llamado Más que Titulares.

El doctor respondió a la interrogante que le hicieron respecto a cómo se ha recuperado tras el fallecimiento de su esposa.

“No sabría cómo responderte de entrada eso, pero sí creo que experiencias de este tipo te hacen crecer heavy”, dijo.

Y agregó que “o creces o te mueres en el camino, no tiene muchos matices. Y cuando te mueres, mueres no es en lo literal, sino que te mueres por dentro, te apagas y tu vida se aplana”.

Viudo de Javiera Suárez y sus palabras

Así, el médico señaló que, a casi cinco años de la muerte de la periodista, que “para mí, si bien no se la deseo a nadie, y si me la pudiera evitar, me la evitaría todos los días de la semana, la experiencia de vivir la muerte tan cerca creo que enriqueció infinitamente mi experiencia de vida”.

Posteriormente, Arriagada indicó que “creo que hemos construido un relato o una idea de separación extrema entre la vida y la muerte (...) Lo interesante de entender es que cada minuto que pasa, cada día que pasa, se te murió un día, ese momento nunca va a volver. Cuando uno vive la vida conectado con la idea de que cada experiencia y oportunidad es única y no se te va a repetir, es que efectivamente adquiere valor. Empiezas a mirarlo con otros ojos”.

Luego, el profesional habló de cómo Javiera había enfrentado todo el proceso. “De una manera extremadamente resiliente y le agregó mucho valor a su vida”, sostuvo, agregando que “todo está como un poco en la historia que te quieres contar. Si andas de víctima por la vida, ‘por qué a mí, qué me pasó a mí’, game over, se acabó el cuento. Pero, por el contrario, cuando empiezas a mirar hacia atrás y ves el valor que tuvo cada uno de esos momentos, cada una de esas experiencias, esas conversaciones largas”.

“Creo que ha sido difícil, pero ha sido una etapa muy especial, en el cual el foco ha sido Pedro... El foco ha sido acompañarlo y guiarlo a él en esta etapa de vivir sin. Y de que tenga una casa, un hogar, una familia, una mirada de futuro, una mirada de presente, cariño, amor y contención. Y al mismo tiempo, sabiduría para crecer desde lo que la vida le entregó”, cerró el viudo de Javiera Suárez, en una conmovedora conversación.