Senador Insulza por proyecto sobre deuda del CAE: “Lo que se propone una reformulación del problema, más que una condonación”

En medio de la polémica por el anuncio del gobierno sobre el proyecto que busca condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, explicó la iniciativa y, también, abordó la reforma de pensiones que se discute en el Congreso. “Se propone una reformulación del problema del CAE, más que una condonación”, señaló.

“Lo que se está planteando, en realidad, es una forma de orientar el proceso: que aquellos que puedan pagar, lo hagan, y que quienes no puedan, busquen formas de reprogramar o resolver su situación. Un joven que estudió hace 10 años, en algunos casos ha conseguido un buen trabajo y puede seguir pagando. Sin embargo, otros no han tenido la misma suerte y es bastante injusto que estén cargados con una deuda que incluso les perjudica desde el punto de vista crediticio”, explicó Insulza.

El senador del Partido Socialista enfatizó que no se trata de una condonación general: “Quiero asegurarles que no se trata de que pronto los que pagan CAE van a dejar de pagarlo o que les devolverán el dinero a los que ya lo pagaron, porque ninguna de esas cosas sería posible desde el punto de vista económico”.

“Yo conversé este tema con el subsecretario de Educación hace ya bastante tiempo y ellos tenían esta idea de buscar una reformulación que resolviera los problemas de la gente que necesita que se los resuelva”, comentó.

Reforma de Pensiones

En relación con la reforma de pensiones, Insulza expresó su preocupación por la demora en su aprobación y criticó la falta de avances. “Yo creo que es una vergüenza que no se haya aprobado en todos estos años. Hay gente que tenía 60 años cuando se empezó a hablar de la pensión, que después cumplió 65 y se jubiló, y ya tiene 70 y todavía no recibe la mejora de las pensiones. Entonces, hay una cantidad de gente que tiene pensiones muy modestas que no ha recibido lo que podría haber recibido si hubiéramos acordado esto con más tiempo”.

Además, reconoció las diferencias y dificultades que existen en la discusión, pero hizo un llamado urgente a la acción de todos los sectores: “Es cierto que hay diferencias, es cierto que hay dificultades, pero tenemos que ya votar la ley de pensiones y que cada uno vote lo que le parezca, porque no podemos seguir haciendo esperar a la gente”.