“Siento que te vas a ir antes que yo”: el video de Claudio Iturra donde reveló una estremecedora intuición de su madre

Tras la muerte del periodista y aventurero Claudio Iturra, ocurrida esta semana de forma sorpresiva a sus 43 años de edad, han sido varios los registros de él que han reaparecido, y no todos tienen que ver con sus viajes alrededor del mundo.

De hecho, en redes sociales reflotó un video donde el comunicador del espacio Maravillas del mundo de Canal 13 reflexionaba profundamente sobre su vida, la muerte y relevaba un diálogo con su madre a propósito de lo mismo.

“No hay que tener miedo en la vida”, decía en un inicio el ex miembro de La ley de la selva. “No tengo miedo a morirme, no tengo miedo a la muerte”, planteaba segundos más tarde.

“Yo nunca cuento nada personal, trato de mantener mi vida súper personalizada”, precisaba el hombre nacido en 1980 antes de ahondar en un potente episodio familiar.

“Estaba conversando con mi mamá y me dijo: ‘Claudio, no sé qué, blablablá, siento que te vas a ir antes que yo”, reveló. “Y es algo que yo siempre he pensado y nunca se lo había dicho. Le dije: ‘Mamá yo siento lo mismo’.

“He vivido mucho. Yo creo que he vivido lo que una persona normal puede vivir en 70 u 80 vidas”, reflexionaba. Ahí precisaba que tenía un sinfín de historias lindas que contar. “Vivo sin miedo, si es lo que me apasiona”, concluía.