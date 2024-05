Muere Kabosu, la perrita que inspiró Doge, uno de los memes más compartidos del internet

Kabosu, el icónico perro detrás del famoso meme “Doge”, falleció el 24 de mayo a los 18 años, según informó su dueña, Atsuko Sato. Este shiba inu japonés, que sufría de leucemia y una enfermedad hepática, se convirtió en un fenómeno global y en el rostro de la criptomoneda Dogecoin.

“Ella falleció silenciosamente como si estuviera dormida mientras yo la acariciaba”, escribió Sato en su blog, agradeciendo a los fans de Kabosu. “Creo que Kabo-chan era el perro más feliz del mundo. Y yo era el dueño más feliz”.

Kabosu fue adoptada en 2008 por Sato, una maestra de Sakura, al este de Tokio, de una fábrica de cachorros donde corría el riesgo de ser sacrificada. En 2010, la profesora japonesa tomó una fotografía de Kabosu cruzando las patas en el sofá y la publicó en su blog. Esta imagen se viralizó rápidamente en el foro en línea Reddit, convirtiéndose en un meme que se difundió ampliamente por internet.

El meme “Doge” se caracterizaba por el uso de un inglés o español ridículo y entrecortado para revelar los pensamientos internos de Kabosu y otros shiba inu. La popularidad de este meme trascendió las redes sociales y oficinas, llegando a convertirse en una obra de arte digital NFT vendida por 4 millones de dólares.

Se convirtió en el rostro de una popular criptomoneda

Además, inspiró la creación de Dogecoin, una criptomoneda que empezó como una broma, pero que ahora es la octava más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de 23 mil millones de dólares.

Dogecoin ha contado con el respaldo de figuras como Snoop Dogg y Gene Simmons, bajista de Kiss. Sin embargo, su partidario más entusiasta es Elon Musk, quien ha bromeado sobre la moneda en X (anteriormente Twitter), aumentando su valor con cada comentario, y la ha llamado “la criptomoneda del pueblo”.

En noviembre del año pasado, se inauguró una estatua de Kabosu y su sofá en un parque de Sakura, valorada en 100.000 dólares y financiada colectivamente por Own The Doge, una organización criptográfica dedicada al meme. Sato y Own The Doge también han donado grandes sumas a organizaciones benéficas internacionales, incluyendo más de 1 millón de dólares para Save the Children, lo que la ONG describió como “la mayor contribución criptográfica” que jamás haya recibido.

Kabosu enfermó de leucemia y enfermedades hepáticas a finales de 2022. En una entrevista reciente con la AFP, la profesora japonesa dijo que el “poder invisible” de las oraciones de los fans de todo el mundo ayudó a Kabosu a sobrellevar su enfermedad. Atsuko Sato, de 62 años, comentó que se había acostumbrado tanto a eventos “increíbles” que cuando Musk cambió el ícono de Twitter por el rostro de Kabosu el año pasado, ella “ni siquiera se sorprendió tanto”.