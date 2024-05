“La insultaba, la humillaba”: padres de niña de 13 años desaparecida revelan que mantenía una relación oculta

La jornada de este viernes, los padres de Alondra Bernales, niña de 13 años que desapareció el pasado el 17 de mayo tras salir del colegio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, revelaron que mantenía una relación oculta.

En conversación con ‘Contigo en la mañana’ de Chilevisión, Cristóbal e Iris entregaron detalles sobre el caso. Al respecto, informaron que antes de la desaparición de la menor mantuvieron una discusión luego de encontrar algunos mensajes que no le agradaron.

“La insultaba, la humillaba”

“Le revisé el teléfono a mi hija y tenía conversaciones que no me gustaban con un tipo. La insultaba, la humillaba, le decía cosas muy feas. Entonces ahí yo hablé con mi hija y le dije por qué no se valoraba como mujer, que no podía aguantar que nadie la tratara así, pero ella se enojó conmigo”, contó la mujer.

En esa línea, agregó que tras la conversación “le prohibí que hablara con esa persona, pero esa persona tiene en su foto de WhatsApp a un cantante colombiano, entonces él no es el de la foto. Nunca supimos cómo era la persona realmente”.

Por su parte, Claudio señaló que “este chico mandó un audio y ahí dice que esto podría ser producto de que ellos estaban intentando algo, pero nosotros nos habíamos dado cuenta, entonces la ‘habríamos embarrado’ y que por eso estaría pasando esto”.

Posteriormente, el papá de Alondra hizo un especial llamado a su hija: “Hija, yo sé que algunas veces las cosas son difíciles, pero no importa, ten fuerza. Te pase lo que te esté pasando, hija, cree en Dios y vuelve. Acá está tu mamá, estoy yo, toda tu familia está aquí”.

Llamada extorsiva

Finalmente, cabe mencionar que la familia también ha recibido llamados extorsivos con petición de dinero para la supuesta liberación de Alondra. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de esos contactos se ha confirmado oficialmente por la Policía de Investigaciones (PDI).