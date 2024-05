¿El ser humano tiene más de 5 sentidos? Investigación postula que realmente existen 12 (y estos serían)

Tal y como aparece en todos y cada uno de los libros de ciencias naturales, de biología y en enciclopedias, los seres humanos tenemos cinco sentidos.

En concreto, todas las personas han crecido sabiendo que tienen los sentidos de: la vista, olfato, oído, gusto y el tacto. Sin embargo, una investigación encabezada por una científica, postula que los seres humanos tienen muchos sentidos más que los antes mencionados y que en total llegarían a ser 12.

Los 12 sentidos que tendría el ser humano

Según explicó la científica británica, Jackie Higgins, en conversación con la BBC, el hecho de que los seres humanos tengan 5 sentidos es meramente parte de “un mito” y que incluso podrían llegar a la exorbitante cifra de 12 sentidos.

En detalle, Jackie Higgins explica un su libro Sentient — What Animals Reveal About Our Senses (“Consciente: lo que los animales revelan sobre nuestros sentidos”) publicado en 2021, que habrían varios sentidos más de los ya conocidos con los que contamos todos los seres humanos.

La investigadora señaló que además de los cinco sentidos convencionales, el resto de los sentidos descubiertos corresponden a capacidades que todas las personas realizamos en el día a día. En esa línea, de acuerdo a su investigación, todos nosotros tendríamos los siguientes sentidos:

Vista.

Oído.

Olfato.

Gusto.

Tacto.

Color.

Placer y dolor.

Deseo.

Equilibrio.

Tiempo.

Dirección.

Cuerpo/propiocepción.

En ese sentido, Jackie Higgins relató al medio antes citado que “debemos tener en cuenta que la idea de los cinco sentidos es un mito. Este es un consenso entre expertos y publicaciones académicas. Los científicos coinciden en que los sentidos son mucho más diversos y van mucho más allá de los relacionados con los órganos que vemos”.

Bajo ese contexto, la científica explicó que “todo depende de cómo se define qué es un sentido. Puedes definirlo según el sensor que exista en el cuerpo. Por ejemplo, en la visión, tienes células en los ojos llamadas conos y otras que son bastones. Pero también puedes considerar que existen tres tipos de conos, que nos permiten ver los colores”, especificó.