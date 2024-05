Xabi Alonso y el fin del invicto de Bayer Leverkusen: “Perder es algo nuevo para nosotros, pero la vida sigue”

Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, analizó la derrota de su equipo por 3-0 ante Atalanta en la final de la Europa League 2023-24, donde además perdió su histórico invicto de 51 partidos.

El flamante campeón de la Bundesliga llegó a la definición del título del torneo europeo sin conocer de derrotas en la actual temporada. Sin embargo, la increíble racha del cuadro alemán llegó a su fin este miércoles.

Al respecto, el estratega español se mostró autocrítico en conferencia y señaló: “Atalanta fue mejor que nosotros, no se puede decir lo contrario. No pudimos jugar como queríamos, después del primer gol, la Atalanta encontró mucha energía”.

“Estábamos listos para los duelos uno contra uno sobre el campo, pero no pudimos imponernos. No era nuestro día, es una pena que haya sucedido en la final, pero no podemos hacer más que aceptarlo”, agregó.

Respecto al fin del invicto, Xabi Alonso reconoció que: “Ha sido la primera derrota, algo nuevo para nosotros, pero la vida sigue. Analizaremos después del partido, tal vez hubo algunos errores, míos también”.

“Perdimos muchos duelos, de la misma manera nos concentramos demasiado en las fases estrictas, pero es nuestra forma de jugar: intentamos imponernos. Nos hicimos cargo del partido que teníamos preparado, pero no funcionó y tuvimos algunos problemas”, agregó.

Por último, el DT del Bayer Leverkusen realizó una lectura positiva a pesar de la derrota. “Aprenderemos mucho de este partido. No se olvida una final. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, aprenderemos de las experiencias vividas hoy”, cerró.