Simply Red suma quinto concierto tras exitosa venta de entradas: revisa dónde y cuándo verlos

La simplyredmanía sigue arrasando en Chile con un éxito sin precedentes. Gracias a la impresionante demanda de entradas, Simply Red confirmó una quinta fecha en el país, añadiendo otro concierto a su agenda. La banda anglo, que ya tiene sus presentaciones del 5, 7, 8 y 9 de marzo de 2025 totalmente agotadas, decidió sumar un espectáculo más el 4 de marzo en el Movistar Arena. Esto convierte su próxima visita a Chile en un evento histórico para la banda y sus fanáticos.

Para aquellos seguidores que aún no han conseguido sus entradas o que desean ver a Simply Red una vez más, la preventa de boletos estará disponible con un 20% de descuento para cualquier medio de pago. Esta preventa comenzará el 23 de mayo a las 11:00 horas y estará vigente durante 24 horas, o hasta agotar stock, exclusivamente en PuntoTicket.

Desde que se anunció su regreso a Sudamérica a finales del año pasado, los fanáticos chilenos de Simply Red han esperado ansiosamente la gira “40th Anniversary Tour”. La demanda fue tan alta que tras agotar rápidamente las entradas para el primer concierto, se añadieron nuevas fechas. En un esfuerzo conjunto de la producción y la banda, se lograron programar un cuarto y un quinto show en Santiago.

Los números de Spotify respaldan el fervor de los fanáticos chilenos, posicionándolos como los seguidores número 1 de Simply Red a nivel mundial. Este entusiasmo se refleja en los récords de venta de entradas para la gira que celebra los 40 años de trayectoria de la banda.

¿Cuáles son los precios para asistir?

En los conciertos, los fans podrán disfrutar de un repertorio que abarca las canciones más icónicas de Simply Red, interpretadas por el talentoso Mick Hucknall. Temas como If You Don’t Know Me by Now, Stars, Holding Back the Years, For Your Babies, Something Got Me Started, It´s Only Love y Fairground serán parte del setlist que promete un viaje musical inolvidable.

Los precios de las entradas para el nuevo show del 4 de marzo de 2025 en el Movistar Arena son los siguientes:

Valores en preventa:

Tribuna: $23.200 más cargo por servicio.

Platea Alta Numerada: $47.200 más cargo por servicio.

Cancha General de Pie: $55.200 más cargo por servicio.

Platea Baja Numerada: $111.200 más cargo por servicio.

Platea Baja Preferencial Numerada: $135.200 más cargo por servicio.

Cancha Frontal de Pie: $127.200 más cargo por servicio.

Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

Acompañante Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

Valores en venta general:

Tribuna: $29.000 más cargo por servicio.

Platea Alta Numerada: $59.000 más cargo por servicio.

Cancha General de Pie: $69.000 más cargo por servicio.

Platea Baja Numerada: $139.000 más cargo por servicio.

Platea Baja Preferencial Numerada: $169.000 más cargo por servicio.

Cancha Frontal de Pie: $159.000 más cargo por servicio.

Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.

Acompañante Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.