“My Lady Jane”: conoce la nueva serie de época de Prime Video que promete cautivar al público

Durante las últimas horas se dio a conocer el tráiler oficial de My Lady Jane, la nueva serie de Prime Video que promete cautivar al público con una interesante historia de época.

La competencia dentro del mundo del entretenimiento sigue siendo muy dura, sobre todo entre los servicios de streaming, razón que motiva a las firmas para trabajar constantemente en nuevo contenido original.

Bajo este contexto llega el programa que es una adaptación de la novela homónima escrita por Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows, publicada en 2016.

Se trata de una reinterpretación de la historia de la monarquía inglesa que nos invita a adentrarnos en un mundo Tudor de realidad alternativa, donde veremos que hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes.

El título nos plantea un mundo donde Eduardo, hijo del rey Enrique VIII, no muere de tuberculosis, lady Jane Grey no es decapitada ni tampoco lo es Guildford, el sinvergüenza de su marido.

En el centro de esta nueva serie de capa y espada está la brillante y testaruda Jane, quien se sorprende al ser coronada reina y es blanco de malvados villanos que persiguen la corona (y su cabeza también).

La serie de fantasía resulta ser una historia épica llena de amor, grandes aventuras y asoma como competencia directa para los otros programas similares que triunfan en los demás servicios de streaming.

Detalles del proyecto

Gemma Burgess (Brooklyn Girls) y Meredith Glynn (The Boys) encabezan la parte creativa de My Lady Jane y se desempeñan como productoras ejecutivas junto a Laurie MacDonald (Men In Black; Gladiator) y Sarah Bradshaw (The Mummy).

Jamie Babbit (Only Murders in the Building; But I’m A Cheerleader) estuvo a cargo de la dirección de cinco episodios y es director de producción y productor ejecutivo.

El elenco lo componen Emily Bader, en el papel protagónico de Jane Grey, junto a Edward Bluemel, Jordan Peters, Dominic Cooper, Anna Chancellor y Rob Brydon, entre otros.

La serie está compuesta por ocho capítulos y su estreno está agendado para el próximo jueves 27 de junio, sumándose directamente al catálogo de Amazon Prime Video.