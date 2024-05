El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó en ADN Hoy la tramitación de la ley corta de isapres y el acuerdo al que llegó el gobierno con ambas Cámaras del Congreso para impulsar un fast track económico .

“Nada puede minimizar lo que significaría para los millones de afiliados al sistema de isapres el tener una crisis inmediata, porque ese sería el efecto de tener un tropiezo en el proyecto de ley, porque ayer venció el plazo para aplicar el fallo de la Corte Suprema”, advirtió el secretario de Estado.

Agencia Uno | Imagen referencial de las isapres / Agencia Uno Ampliar

En esa línea, recalcó que “no hay más tiempo para buscar otras cosas, es esto o una situación crítica para millones de personas, para quienes entregan las prestaciones de salud y para el sector público que también se hace cargo de una situación inmanejable”.

Fast track económico

“Hubo bastante coincidencia con las dos mesas de la Cámara de Diputados y del Senado en estructurar este fast track, a raíz de que se revisó una lista de 19 proyectos de ley y normas que se presentarían dentro de los próximos 30 días”, dijo el secretario de Estado.

Y afirmó que “se definió como horizonte para aprobar esos proyectos a fines de septiembre, antes de que ingrese el proyecto de ley de presupuesto. Así que en estos momentos estamos preocupados de la implementación de ese acuerdo”.

Reforma de impuesto a la renta

Consultado sobre el proyecto de reforma de impuesto a la renta -que no fue incluido en la lista-, Marcel indicó que “no lo hemos presentado hasta ahora, porque hemos visto que, ya sea por desconocimiento o no muy buenas intenciones, se confunden los temas de cumplimiento tributario con los de reforma de impuesto a la renta”.

“En la misma reunión, el propio Presidente confirmó que el Ejecutivo seguía comprometido con enviar ese proyecto, pero no lo incluye también porque al ser una iniciativa que genera más diferencias entre los distintos sectores políticos, difícilmente íbamos a poder tener un acuerdo para un fast track también para aplicarlo”, finalizó.