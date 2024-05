Vanesa Borghi entrega detalles de su estado de salud tras llegar a urgencias: “Tengo más miedos, pero trato de estar tranquila”

Santiago

Hace un par de días, la modelo e influencer, Vanesa Borghi, preocupó a sus seguidores, tras publicar en sus redes una fotografía desde urgencias de un centro asistencial en medio de su embarazo.

Pese a esto, Vanesa salió a aclarar los motivos que la llevaron hasta el centro clínico, y llamó a la calma, explicando que su bebé “está bien”.

En conversación con LUN, la argentina, quien ya tiene cinco meses, reveló que fue a urgencias tras sufrir un fuerte dolor en la espalda, lo que se sumó al miedo por la pérdida que sufrió de su embarazo previo.

“No sabíamos lo que era. Era demasiado fuerte el dolor y lógico que al estar embarazada no puedo tomar nada, entonces fui a urgencias con mi hermana y mi ahijada, que estaban de visita”, empezó relatando.

Luego, explicó que “tengo más miedos, pero trato de estar tranquila. Prefiero consultar a un profesional, a un doctor, y no sacar conjeturas si el bebé está bien o no (…) Es lógico que estemos mucho más nerviosos y asustados, pero nos alivió ir a la clínica. Tomamos más precauciones”.

“Me hicieron una ecografía y un análisis de sangre por si había alguna infección y por suerte no había. En la ecografía no apareció ningún cálculo grande en el riñón (le dijeron que podría tratarse de eso) y no se sabe si puede haber uno pequeño. Lo importante es que el bebé está bien”, añadió al medio.

Además, indicó que “lamentablemente no hay un diagnóstico claro. No se vio un cálculo grande y si hay uno pequeño tengo que expulsarlo de forma natural. Tuve que volver a la casa, aunque con menos dolor porque me pusieron un analgésico intravenoso. Sigo con muchos dolores, pero movilizándome y trabajando con precaución”.

A pesar de esto, aclaró que “este no es un embarazo de riesgo, no hay ningún inconveniente con el bebé, está creciendo fuerte y sano. Eso nos tiene contentos. Por ese lado estamos tranquilos”.

Para finalizar, reveló que “nuestro doctor nos dijo que son embarazos distintos y este bebé está perfecto, por suerte ya está grandote. Lo siento todo el rato, muchas patadas. Es exquisito y eso me encanta. Mientras más se mueva mejor, porque siento que está ahí y bien”.