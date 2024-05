Los Cóndores emprenden vuelo a Alemania para disputar la tercera fecha del Sevens Challenger Series

Santiago

La mañana de este sábado, el plantel de los Cóndores, la selección chilena de rugby, tomó el avión para desplazarse a Alemania.

En Munich, el elenco nacional competirá en la tercera fecha del Sevens Challenger Series, entre el sábado 18 y domingo 19 de mayo, donde buscarán sumar los resultados que les permitan clasificar a los playoffs en Madrid.

Los Cóndores del rugby seven se medirán, por el grupo B, a Portugal (5:00 am del sábado), Japón (7:42 am) y Kenya (10:46 am).

Este es el plantel con los 16 jugadores escogidos por el head coach nacional, Joaquín Todeschini, de cara al desafío en tierras germanas (ordenados por su número de camiseta):

1. Clemente Armstrong

2. Luca Strabucchi

3. Gonzalo Lara

4. Benjamín Videla

6. Cristóbal Game

7. Lucas Avelli

8. Ernesto Tchimino

9. Francisco Urroz

10. Diego Warnken

11. Nicolás Garafulic

12. Tomás Salas

15. Federico Kennedy

16. Iñaki Tuset