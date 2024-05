Tras la derrota que sufrió Colo Colo ante Fluminense por Copa Libertadores, en el Estadio Monumental, las cámaras de la transmisión captaron a un descontrolado Leandro Benegas que se lanzó contra Marquinhos al medio de la cancha.

Jugadores de los dos equipos tuvieron que intervenir para detener al delantero albo, quien estaba bastante furioso y decidido a encarar al defensor brasileño, situación que podría haber pasado a mayores.

La razón por la que Leandro Benegas estalló contra Marquinhos

Antes de salir del estadio, Benegas tomó la palabra en zona mixta y explicó que Marquinhos se burló por la derrota de Colo Colo. “Cuando se pasan para el otro lado y se burlan después de una victoria, yo eso no lo comparto, hasta sus propios compañeros se dieron cuenta de que no era el momento para actuar así. Y lo que hizo fue contra un compañero mío”, aseguró.

“Ya estoy más tranquilo, fue algo del momento, obviamente estas cosas no tienen que pasar, pero estábamos con las pulsaciones a mil y con el mal sabor de la derrota. Entonces, cuando sientes que te pasan a llevar, es difícil manejar la situación. Menos mal que no pasó a mayores y me pude controlar”, agregó el atacante del “Cacique”.

Por último, Leandro Benegas destacó la actitud que tuvo el crack brasileño Marcelo, quien desaprobó lo que hizo Marquinhos e intentó calmar la situación. “Marcelo intervino. Se nota que es un jugador muy íntegro, una persona de bien y que entiende mucho este juego. Él se dio cuenta de que su compañero se equivocó y ayudó a bajar las pulsaciones en ese momento”, concluyó.

