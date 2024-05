5 mil dólares menos y ataque a su perro: Revelan nuevos detalles del complejo robo a la casa de María Luisa Godoy

María Luisa Godoy llegó a su casa, la noche del domingo, y se dio cuenta que habían entrado a robar a su hogar.

La animadora fue auxiliada rápidamente por Carabineros y personal de la Bicrim, que de inmediato empezaron con las indagatorias para dilucidar qué había ocurrido en su vivienda de Vitacura.

Es que ni la figura de TVN ni su familia estaban, afortunadamente, en el lugar cuando los antisociales ingresaron y se llevaron especies y dinero avaluado en más de 5 mil dólares.

Eso sí, Mary indicó, en el Buenos Días a Todos, que sí hubo una persona que pudo correr el riesgo de cruzarse con los delincuentes. Un detalle que la perturbó.

María Luisa Godoy y los detalles del robo

Así, la conductora manifestó que “cuando me quedaba como media hora para llegar a la casa, la Nelly, que trabaja en mi casa, me dice ‘acabo de llegar a la casa, la luz está cortada y su pieza está dada vuelta entera’. Ahí yo le digo que salga de la casa y que voy a llamar a Paz Ciudadana, porque uno no sabe, yo lo primero que pensé es que podían estar adentro”.

Y agregó que “todavía falta investigación, pero a mí me da la sensación que sí estaban adentro cuando llegó la Nelly, por lo que me han ido contando a lo largo del programa, cuando estaba aquí al aire”.

Luego, reveló que dentro de las cosas que se llevaron “tenía una plata porque justo tenía que pagar unas cosas, entonces, la tenía relativamente escondida pero a mano”.

Y que le llamó la atención el actuar de su mascota. “Yo creo que a mi perro le dieron algo, porque al momento de llegar a mi casa estaba muy dormido, decaído todo el rato”, indicó.

Junto a esto, la animadora expresó que, luego de lo ocurrido, “el mayor susto es que entraron por la pieza de mis tres hijas... lo que se llevaron son cosas materiales, que no importan nada. Mis hijos están bien, entonces ahí estoy tranquila. Obviamente, hay una angustia porque uno dice ‘si entran una vez, entrarán una segunda’. A una, sobre todo cuando tienes hijas, como que se te aprieta la guatita... que le puede pasar algo”.

De esta forma, María Luisa Godoy se desahogó tras el complejo robo a su casa en Vitacura, agradeciendo que solo hayan perdido algunas especies y no le haya pasado nada a su clan.