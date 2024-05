Más mujeres priorizan poder viajar y trabajar para estar con la familia

En una nueva entrega de ADN Viajero liderado por el periodista en viaje y host profesional, Leo Meyer, siempre acompañado de Fer Uribe y Carlos Scheuch, conversaron con la CEO de Fundadoras, Lorena Gallardo, en torno al impacto positivo de conectar con lugares que inspiren para crear y trabajar.

Fuiste la creadora del primer Cowork para mujeres y siempre has defendido la libertad de trabajar desde cualquier lugar ¿Por qué?

Hoy la principal transacción que se hace entre un empleador y un empleado es la libertad: hoy se trabaja no solamente por el dinero sino por el tiempo que me tengo disponible para todo lo que no es trabajo. Yo estoy todo el día con muchas mujeres que viven la vida con esa transacción y que piensan si voy a hacer las algo que coarta mi libertad de funcionamiento diario, no lo voy a hacer.

¿Es un pensamiento exclusivamente de las mujeres?

Es que nosotras, además de emprender por el dinero, obviamente emprendemos por estar con nuestros niños, ir a buscarlos al colegio, cuidarlos, estar con ellos... entonces si somos las primeras en levantar esta voz.

¿Y esta tendencia llegó para quedarse?

Al menos llevo años pasando todo enero y febrero en Malalcahuello, en la zona de Curacautín y todos me dicen, ¡qué largas tus vacaciones! Yo digo, no estoy de vacaciones, estoy en un lugar que me inspira, que me encanta. Estoy trabajando más que nunca. Muchas veces el lanzamiento de fundadora lo he hechos desde allá. Entonces, sí, es una tendencia que llegó para quedarse.

¿Cuándo empezaste a vivir la vida viajando?

Tengo 37 años y vengo de una familia clase media donde no viajamos mucho, somos del sur de Chile, Puerto Montt, familia clase media y los viajes no eran parte de nuestro ADN. Lo máximo era ir a en el verano. Pero cuando salí a la universidad me di cuenta que el mundo está lleno de lugares que puedo descubrir y absolutamente con cero peso porque de joven una duerme y come sin tantas exigencias.

¿El matrimonio cambió esa libertad?

Para nada. Recién casada nos fuimos a Cuba con un niño de 11 meses que aprendió a caminar allá. Fue la decisión más irresponsable porque ese no es un lugar preparado para un niño: a los dos días Bauti estaba con fiebre, llamando una ambulancia en Cuba y lo pasamos pésimo y eso nos hizo tomar una pausa de cinco años hasta ir en familia a Estados Unidos. Hicimos un viaje que fue impulsado por mí porque tenía un evento que se llamaba Girl Boss Rally, que organizaba Sophía Amoruso, la fundadora de distintas empresas en Estados Unidos y a quien admiro profundamente porque ha hecho todo el recorrido que yo anhelo hacer.

¿Y qué pasó en ese viaje?

Llegamos 3 mil mujeres a la Universidad de Los Ángeles pero antes de llegar nos pasamos una semana a Las Vegas… ¡y otra vez nos equivocamos! Esa no es una ciudad para niños. Así que cambiamos rápidamente los planes y nos fuimos a recorrer en una Motorhome el Cañón del Colorado. Ahí si le apuntamos porque nos levantábamos en pijama, nos tomábamos un café y viajamos todos los días viendo paisajes maravillosos. En la noche, sacábamos la mantita, prendíamos las luces de la Motorhome y nos hacíamos un asado y compartíamos como familia.

¿Vivieron sobresaltos?

Cada vez que parábamos a poner bencina en la motorhome mi marido me decía, oye, no para de llenarse, no teníamos internet, estábamos en medio del desierto y en ciertos momentos del viaje dudábamos de estar haciendo lo correcto, hasta que vimos el atardecer más hermoso que he visto en mi vida. Eso lo cambió todo. Ahí el acto de viajar se hizo parte de mi ADN y de toda la familia.

¿Qué estás haciendo desde Fundadoras con los viajes para este año?

Hace un tiempo organizamos un viaje express, mandamos un mail y 55 personas se prendieron de inmediato y viajamos de un mes para otro a Miami, donde estuvimos siete días mezclando negocios y placer. Todo lo que podía ser placer también lo convertimos en negocio y viceversa. Hicimos una navegación en un barco por la bahía de Miami con dos speakers que fueron a dar una charla y estábamos todas ahí. Después subimos a la parte de arriba del barco y nos tomamos unas copas de champaña mientras bailábamos por Miami. Era un sueño para muchas de las que estábamos ahí, hicimos de ese viaje algo inspirador. Para este año se vienen cosas muy interesantes a partir de esa experiencia.

Los datos para viajeros

Cada semana Caco y Fer nos dejan sus tips de viajes y acá están los de esta semana:

1) Cuando viajes con otras personas, en vez de mandarse mensajes privados o mails, mejor crear un grupo en whatsapp con el nombre del viaje y con todos los protagonistas de la aventura. Ahí van subiendo voucher de seguros, pasajes, reservas de hoteles, incluso pasaportes y fotos del viaje. Ya de regreso respaldan la información y cierran el grupo.

2) El lugar destacado de esta semana es Kuna Yala o Archipiélago de San Blas, un paraíso virgen en Panamá donde puedes alojar en una cabañita a la orilla de una playa solo para ti porque no existen grandes hoteles, ponerte un snorkel y nadar con tortugas, corales y peces de colores. Llegas por vuelos en aviones pequeños, por tierra en 4x4 más embarcación desde ciudad de panamá, o en veleros desde Cartagena de indias. Un paraíso para todos los bolsillos.

