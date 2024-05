“El Señor de los Anillos”: conoce todos los detalles de la nueva película que ya comienza a tomar forma

Durante las últimas horas, y tras un largo tiempo de incertidumbre, finalmente se anunció de manera oficial la próxima película de El señor de los anillos, confirmando varios detalles iniciales.

La franquicia. basada en la novela de J. R. R. Tolkien ha buscado la manera de mantenerse vigente con diversas entregas cinematográficas y la creación de algunas series, muy acorde a los tiempos modernos y apuntando a la expansión de la historia.

Bajo este contexto, desde Warner Bros. Discovery comunicaron que la saga volverá a los cines con nuevas historias por contar y ya tienen todo listo para iniciar con sus trabajos.

Tal como se había anticipado hace un par de meses, esta nueva etapa volverá a contar con Peter Jackson, quien se desempeñó como director, guionista y productor de la trilogía original. Aunque esta vez cumplirá únicamente su rol como productor. También trabajará junto a Fran Walsh y Philippa Boyens.

Ahora, según notificó el CEO de WBD, David Zaslav (vía Variety), el puntapié de la nueva era será el lanzamiento de un filme titulado The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (La caza de Gollum).

Tal como se desprende del nombre, la trama girará en torno a Gollum. Bajo esta misma línea, también se aseguró el regreso de Andy Serkis, quien volverá a darle vida al personaje, al igual que en los títulos anteriores. Además, en esta oportunidad también se desempeñará como director.

Por el momento se desconocen detalles concretos del guion y la trama que se nos presentará, pero David Zaslav adelantó que “explorará historias aún por contar”, por lo que marcará un punto de partida para el futuro.

Respecto a la fecha de estreno, se agendó para el año 2026, aunque sin precisar. Asimismo, se confirmó que esta es la primera parte del regreso a Tierra Media, ya que se consideran varias entregas más para el futuro, aunque por el momento se desconoce la cantidad exacta y la dirección a la que apuntará la historia.