“Megalópolis”: conoce la nueva y ambiciosa película de Francis Ford Coppola protagonizada por Adam Driver

Desde hace ya un tiempo que se viene hablando de Megalópolis, la nueva película de Francis Ford Coppola que ha tenido que pasar por mucho para concretarse y encontrar la posibilidad de distribución.

Para muchos, se trata del filme de ciencia ficción más ambicioso de la historia, algo que podría considerarse tal desde su origen creativo, ya que el cineasta comenzó a trabajar en él desde la década de 1980.

Uno de los principales problemas que ha enfrentado el título es el financiamiento, lo que obligó a Coppola a desembolsar $120 millones de dólares de su propio bolsillo para salir adelante.

De esta manera, la cinta logró superar dicho obstáculo, aunque tuvo que sortear diferentes desafíos logísticos en su producción que tardó varios años. Pero al día de hoy finalmente hablamos del producto final, su estreno y la historia que nos presenta.

La película, teniendo un nombre y un contexto muy especial dentro de la industria cinematográfica, llamó aún más la atención cuando fue seleccionada para presentarse en el Festival de Cannes.

Además, durante las últimas jornadas se liberó el primer vistazo oficial, que si bien no es un tráiler como tal, sino más bien unos cuantos segundos de alguna escena, logró despertar aún más el interés del público, poniéndose nuevamente en tendencia, ahora de cara a su estreno.

Otro de los puntos altos de Megalópolis, más allá de todo lo que rodea su producción, es el elenco, encabezado por Adam Driver, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker y Jon Voight. Esto, sumado a la dirección del hombre detrás de El Padrino y otros títulos que le han permitido ganarse un nombre en Hollywood.

Detalles de la historia

El filme está ambientado en la ciudad de Nueva York, o en lo que queda de ella, donde conoceremos a un arquitecto que buscará reconstruirla tras ser azotada por un desastre devastador, aunque no tendrá una labor fácil, ya que el alcalde no está muy convencido de su trabajo.

Por otra parte, se nos presenta a una mujer acomplejada por la lealtad que tiene hacia su padre, un hombre con una visión muy clásica de la sociedad, pero fiel y enamorada de su amante que es mucho más progresivo y con la mente siempre en el futuro.

Junto a estos pocos detalles, Francis Ford Coppola comentó que tuvo importantes referencias literarias para crear la película, como Bullshit Jobs, Debt: The First 5000 Years y The Dawn of Everything, todos obra de David Graeber. También se inspiró en otros libros como The Glass Bead Game, The Origins of Political Order y The War Lovers.

Por el momento no hay fecha confirmada para el estreno mundial de Megalópolis, pero se sabe que llegará a finales de este 2024, varios meses después de su proyección en Cannes.