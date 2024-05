Conmebol liberó los audios del VAR en la polémica pelea que se originó durante el partido entre Nacional y River Plate disputado anoche en Uruguay por la Copa Libertadores, duelo que terminó en un empate 2-2.

La riña protagonizada por jugadores de ambos equipos ocurrió en el inicio del segundo tiempo, luego de una violenta entrada del zaguero Leandro Lozano contra el volante de River, Rodrigo Aliendro.

Y en medio de los empujones y agarrones, el defensa uruguayo Franco Romero le propinó un puñetazo en pleno rostro al chileno Paulo Díaz. Sin embargo, el juez brasileño Anderson Daronco no expulsó al futbolista charrúa por esta agresión.

El diálogo entre el árbitro y el VAR durante la pelea

Desde el VAR llamaron a Anderson Daronco para que revisara la secuencia de la pelea y le advirtieron sobre el puñetazo de Romero contra el chileno Díaz: “Te recomiendo una revisión, por la disputa y por el número 5 (Franco Romero)”.

No obstante, tras mirar las imágenes, el juez brasileño señaló: “Lo del número 5 (Franco Romero) no me cierra para tarjeta roja”.

“Estoy pensando en mostrar tarjeta amarilla para el 5 (Franco Romero)”, agregó el árbitro. De esta manera, el defensa de Nacional se salvó de la expulsión a pesar del evidente combo que lanzó contra el chileno.

En tanto, Leandro Lozano también recibió cartulina amarilla por su fuerte entrada sobre Rodrigo Aliendro. “Fuerte, pero al balón. Amarilla”, indicó Daronco respecto a esta infracción.

