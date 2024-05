“Es insólito”: Hugo Catrileo denuncia que World Athletics podría dejarlo fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024

El pasado lunes, se dio a conocer que el maratonista chileno, Hugo Catrileo, había logrado su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, todo dio un radical giro en las últimas horas.

A través un comunicado en redes sociales, el deportista nacional explicó que World Athletics habría aplicado el “criterio de universalidad” y no el ranking mundial para cerrar la lista de maratonistas olímpicos clasificados, algo que lo excluiría de la cita olímpica.

“Realmente lo de World Athletics es insólito (por no decir más). Desde el 2022 vengo preparando mi clasificación a París 2024 vía ranking mundial y estudiando el sistema para hacer un camino progresivo y de consolidación en los 42kms (...)”, inició señalando.

“De un principio se habló de un 50% de clasificados por tiempo mínimo (2h08:10) y 50% vía puntaje (este último porcentaje variaría según los clasificados por mínima), donde finalmente logré quedar en la posición 70, ya que 69 atletas lograron realizar el tiempo mínimo. No es suerte ni casualidad que sea yo quien encabece la lista de los clasificados por puntaje (1198), es planificación”, continuó.

Y agregó: “También se habló de que el día 30 de enero de 2024 cerraban el 80% cupos en el ranking mundial (Road to París) por el cual busqué cerrar mi clasificación final en Maratón De Houston el día 14 de enero y enfocarme desde ahí con tiempo en París. Al día 30 de enero yo estaba cerrando ese ranking y a la espera de la confirmación… que nunca llegó”.

En esa línea, indicó que: “Si hubiese sabido desde un principio que el 30 de enero no iban a cumplir y que hoy iba a despertar con la noticia que World Athletics prefiere llevar a atletas que ni siquiera han corrido una maratón, me hubiese gustado recuperarme mejor de Santiago 2023, pasar más tiempo con mi familia y disfrutar un poco ese bonito momento para preparar un maratón con más calma para febrero o abril e intentar el tiempo mínimo directamente”.

Aún sueña con París 2024

Pese a la compleja situación, Hugo Catrileo aclaró que aún cuenta con opciones de obtener un cupo a los Juegos Olímpicos. “El problema no es que nuevos atletas hayan entrado a la clasificación porque está en regla, el problema es que World Athletics lleva cinco año hablando de clasificación por puntaje y hoy los 11 atletas que merecemos estar por esa vía nos dejan fuera”.

“¿Hay posibilidades? Sí, actualmente estoy en posición 82 (81 real) y el próximo 12 de mayo sale el listado oficial de 80 participantes que confirmen su participación. Y sí, encabezo la lista de espera, pero qué pasa con los otros 10 atletas restantes”, añadió.

“Por lo pronto yo sigo entrenando (...) Me ofusca más por las personas que me rodean que por mí mismo también. Yo sigo siendo Hugo Catrileo con o sin juegos, esto me es para mí un compromiso como profesional, pero en mi entorno llega a ser un sueño y eso me molesta”, sentenció.