“Esto no habría pasado al revés”: DT de Bayern Múnich arremete contra el arbitraje tras caer ante Real Madrid

El entrenador de Bayern Múnich, Thomas Tuchel, manifestó su molestia en contra del arbitraje luego de caer en un polémico duelo por 2-1 ante Real Madrid en el marco de las semifinales de la UEFA Champions League.

En el último minuto del partido, los “Bávaros” anotaron el empate, pero el árbitro anuló la jugada antes de que finalizara por un supuesto fuera de juego, lo que desató la furia del cuadro alemán, ya que habría significado el 2-2.

Al respecto, el DT no escondió su indignación y señaló: “Creo que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El asistente es el primero que se equivoca y levanta la bandera en una situación en la que no podía estar seguro de hacerlo”.

“Hay que tener los huevos, las agallas, de levantar la bandera en una situación así. Es un error importante. Y luego el árbitro, cuando ha visto que ganamos el rebote, toma la decisión de pitar cuando hemos rematado en cinco segundos. Hemos perdido y no hay nada que hacer, pero esto no habría pasado al revés”, añadió.

En esa línea, Tuchel insistió que: “La escena final es la guinda del pastel. ¡Es un desastre absoluto! El segundo gol del Real Madrid pone fin al partido. El árbitro no tiene que hacer sonar el silbato. Es una violación de las reglas”.

Por último, el técnico de Bayern Múnich reaccionó a las disculpas del árbitro tras el encuentro: “Aceptamos las disculpas, pero no es el momento de pedir disculpas. Son semifinales de la Champions y no es el momento de cometer esos errores”.

“Los árbitros tienen que estar al máximo nivel, tienen que estar a la altura de lo que hay en juego y no pueden pedir disculpas. Si no son capaces de estar a la altura, no vale con pedir disculpas”, sentenció.