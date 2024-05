Tohá por condena contra Llaitul: “Esto es una confirmación de que todas las capacidades se han desplegado para poner freno a la impunidad”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la sentencia que recibió este martes el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue condenado a 23 años de prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, robo de madera, usurpación violenta y atentado contra la autoridad.

Desde el Congreso Nacional, la secretaria de Estado destacó que esta “es una condena muy contundente, a 23 años de prisión (...) Queremos decir que desde el punto de vista del Gobierno, pero más allá de eso incluso, desde el punto de vista del Estado chileno, esto es una confirmación de que todas las capacidades se han desplegado para poner freno a la impunidad y se están logrando resultados en esa dirección. Esta condena es uno de ellos”.

“Esta es una señal de que el Estado de Chile le está cerrando la puerta por todas las vías a la violencia como forma de procesar los conflictos”, afirmó la ministra, señalando además sobre la sentencia que“está mostrando que hay otros caminos para hacerlo a través de la paz, a través de la institucionalidad, a través del diálogo”.

“Así se tiene éxito contra la violencia”

“El Gobierno del Presidente Boric está combatiendo la violencia en la Macrozona Sur, pero con la misma fuerza está buscando caminos para provocar respuestas a los conflictos que dolorosamente ha arrastrado por décadas, por siglos, esa zona. Ambas cosas no solo son compatibles, sino que ambas son necesarias. Así se tiene éxito contra la violencia”, expresó la ministra.

En tanto, Tohá destacó la labor de la acción policial y del Ministerio Público contra los actos de violencia, donde sostuvo que “prácticamente no hay ninguna orgánica de las que actúan en la Macrozona Sur que no haya tenido importantes golpes policiales, formalizaciones y sentencias a sus líderes y a sus orgánicas”.

“Así como sucedió aquí, va a seguir sucediendo en los otros ataques que se detectan en la zona, particularmente en el horrible homicidio que tuvimos hace pocos días de tres funcionarios de Carabineros en la comuna de Cañete”, resolvió la titular de Interior.