Jorge Almirón no enfatiza en las bajas ante Fluminense: “Hicimos un buen partido allá y la confianza de que los jugadores repitan eso está”

Santiago

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, conversó con los medios de comunicación en la previa al encuentro del jueves ante Fluminense, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En torno a ello, los albos presentan el problema de tener tres bajas de cara al partido en el Monumental: Arturo Vidal y Leonardo Gil, por suspensión, y Gonzalo Castellani, lesionado antes siquiera de jugar ante Cobresal.

“Son sensibles las bajas que tenemos, pero el equipo llega bien, veremos cómo se va desarrollando el partido. Uno siempre entra a ganar, los hinchas vienen a ver al equipo ganar. Entendemos la grandeza del rival, pero hicimos un buen partido allá y la confianza de que los jugadores repitan eso está, competir ante un rival que juega muy bien. Se va a definir hasta la última fecha, tenemos que ser cautos. Todavía no está nada definido”, expresó, ahondando en la ausencia del “Rey Arturo”.

“Por más que no juegue, apoya y va mostrando ciertas cosas para los compañeros, genera exigencia, jerarquía. No voy a descubrir su trayectoria, sus compañeros lo saben y genera respeto, también en los rivales. No tenerlo es importante, pero ayuda en el vestuario y los entrenamientos”, dijo, valorando el momento de Damián Pizarro, que ha anotado tres goles en los últimos dos partidos.

“Está con mucha confianza. El fútbol es de momentos. Esperamos aprovecharlo el jueves (...) El equipo tiene momentos muy buenos y que si puede sostenerlo, hay que ser letal en las jugadas que dispongamos. Todos los equipos que pelean campeonatos también saben sufrir cuando el rival toda la iniciativa. Ojalá la gente apoye”, argumentó.

Jorge Almirón y el futuro de Colo Colo

También el DT argentino de los albos salió a desmentir que tenga ya un listado de posibles refuerzos para el segundo semestre. “Lo único en que estoy pensando es en Fluminense. Es un partido trascendental. Los jugadores que estarán lo harán bien”, recalcó.

De hecho, apeló a la misma fórmula ante los rumores que acercan a Luciano Cabral a Pedreros. “Tengo que decir la verdad, estoy enfocado en el partido de mañana y no me puedo ocupar de jugadores de otros clubes. Las negociaciones son parte de la directiva, no he hablado de nombres tampoco. No puedo hablar de supuestos”, concluyó en el Monumental.