“Anda preguntando con miedo a la producción...”: Sebastián Ramírez arremete contra Luis Mateucci y deja entrever que ingresará al reality de Canal 13

Sebastián Ramírez fue objeto de controversia en ¿Ganar o Servir?, a pesar de que no se encuentra entre los participantes actuales del reality. Recientemente, Luis Mateucci, Fran Maira y Oriana Marzoli hablaron en contra suya, y él, fiel a su estilo, no se quedó callado.

Todo surgió cuando Luis Mateucci arremetió contra Seba Ramírez. “Quedó funado por la mujer, que no le pasó nunca la bendición. Su ex y su hija son tiktokers entonces lo revientan en todos lados. La única publicidad que había subido con una casa de apuestas, lo bajaron”, afirmó el argentino.

En respuesta a estas acusaciones de Luis Mateucci, Sebastián Ramírez utilizó sus redes sociales para defenderse. “Mira colita encubierto, zapatito blanco, y que siempre te agarras a las mujeres de futbolistas. No tienes dónde caer de muerto”, dijo el ex Gran Hermano.

“Ojo, no eres simpático ni tampoco tienes ángel. Llamas a todos los integrantes antes de encerrarte para hacerte amigos y que te sigan el juego, llamaste a Rai también para invitarlo a un asado y a jugar pádel para tenerlo ahí”, complementó.

¿Sebastián entrará al reality de Canal 13?

Seba Ramírez también hizo referencia a las acusaciones sobre su rol como papá con su hija. “Pago la pensión imbécil envidioso. Te hice llorar en Doble Tentación, ya no querías más que te hueveara y fuiste mi juguete más satánico, ¡y eres un cagón, tetón, racista!”, sostuvo.

“¿Y te digo algo feo cara de pato y tufo hediondo? Me pagan cinco veces lo que te pagan a vo, no llegas ni siquiera con un carbón a la casa de tu mina. Y te digo algo imbécil, gracias a ella estás ahí pajarón. La Daniela llamaba a producción de Gran Hermano para que te metieran y no quisieron”, añadió.

Por último, Sebastián Ramírez dejó entrever la posibilidad de sumarse oficialmente al elenco de ¿Ganar o Servir?. “Ya nos vamos a ver las caras cagón. Yo no necesito a nadie para resaltar, cuida tus palabras, estás hablando con el mejor de los realities en Chile. Siempre con tu envidia maricón. Y sabes qué más hueón, jamás me pondría calugas ni labios, maricón ctm”, comentó.

“Y anda preguntando con miedo a la producción si voy a entrar. Así es este huevón, cabros. Por eso no soy amigo de nadie en estos formatos porque son todos falsos”, concluyó, previo a borrar el post.