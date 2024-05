Movilh denuncia el uso de ofensas homofóbicas en el Ejército para torturar conscriptos

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) emitió una alerta tras conocerse detalles sobre la muerte de un soldado durante un ejercicio militar, donde se utilizó lenguaje homofóbico como forma de tortura.

El conscripto Franco Vargas, de 19 años, falleció el 27 de abril luego de ser tratado de “maricón” y “cobarde” por un coronel durante una marcha de instrucción en condiciones extremas, de acuerdo al relato del abogado Sebastián Andrade, representante de la madre del joven fallecido, a Chilevisión.

El jurista expuso, además, que otros uniformados que presenciaron el incidente, instante en el que Franco expresó su incapacidad para continuar el ejercicio debido al frío extremo y la falta de indumentaria adecuada, pero fue ignorado por el coronel instructor. Durante la caminata, el soldado se desvaneció y el coronel lo humilló repetidamente, utilizando términos homofóbicos para denigrarlo.

“Antes de iniciar Franco le dice al coronel [el instructor militar] yo no me siento en condiciones, no creo que lo vaya a lograr y el coronel hace caso omiso. Salen a caminar, Franco se desvanece, se desmaya. El coronel repetidamente lo humilla, esto por testimonios de otros conscriptos, lo trata de cobarde, lo trata de maricón, lo trata de que ese no es un soldado y que no pueden tener a personas así”, señaló el abogado.

Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movilh, expresó: “Este relato nos indigna especialmente, pues da clara cuenta de que coroneles o instructores militares utilizan conocidas ofensas homofóbicas para denigrar y hasta torturar a uniformados”.

Es más, Gómez enfatizó que el uso de discursos de odio dentro del Ejército promueve el desprecio hacia la diversidad sexual y de género, lo cual es ilegal, según la Ley Zamudio.

El Movilh hizo un llamado al Ejército para que investigue y sancione las ofensas homofóbicas relacionadas con este caso, además de adoptar medidas para prevenir y erradicar este tipo de conductas. También instó al Ministerio de Defensa a recordar que la discriminación y los discursos de odio son ilegales y deben ser eliminados en las instituciones militares.