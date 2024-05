Myriam Hernández a sus recién cumplidos 59 años: “Me siento de 30”

En el Ciudadano ADN somos hinchas de la música chilena. Por eso, analizamos la imagen de Myriam Hernández como figura fundamental de la música chilena, nada menos que con la misma cantante, quien durante esta semana, además, estuvo de cumpleaños.

“Han sido dos semanas de muchas emociones, de muchos encuentros musicales, de reconocimientos, celebraciones y de pasarlo bien”, comentó Hernández quien durante los últimos días ha participado de diversas instancias: desde el concierto de Karol G; la ceremonia de la SCD en donde la reconocieron como figura fundamental - donde recibió saludos de la Bichota, Paul Anka y Humberto Gatica -; y su visita como público en la primera fecha de la Revuelta de Los Tres.

Respecto a la celebración de su cumpleaños, la artista comentó que “me pasa que dije ‘wow, este es el último año que me queda con 50 y tantos… lo peor es que me siento de 30, de 40″.

La influencia de Myriam Hernández en diversos artistas

Figuras como Karol G han levantado a la voz de Huele a Peligro como una figura a seguir en sus carreras. Sobre aquello, Hernández aseguró que “es emocionante”.

“No era consciente de esto porque yo hacía mi música y estaba cantando y motivándome siempre por el público. Cuando empiezas a sentir que hay generaciones nuevas de artistas muy lindas que son súper humildes y grandes por reconocer y respetar, te cuentan que fui influencia en sus comienzos… es ahí donde uno dice ‘wow, qué increíble haber sido algo importante para ellas”, expresó.

“Fui a ver a Karol G porque me invitó y tuve la suerte de conocer a sus papás. Me dio mucho pudor y emoción cuando la mamá me ve y se pone nerviosa. Se emocionó y me dice ‘tú has sido la cantante de nuestras vidas y Carolina cantaba sus canciones cuando chiquita’”, relató.

En esa misma línea, Hernández dijo que a partir de la experiencia anterior, tuvo recuerdos de sus propios padres, quienes, aseguró, “son muy parecidos” a los de la Bichota. “Fue emocionante para mí también en ese momento ver que es tan genuino lo de Karol. No es una postura ni es por quedar bien. No. Ella cantaba mi música”, reflexionó la artista para luego referirse a Mon Laferte y Nicole, otras colegas que han manifestado su admiración hacia ella. Pero eso no fue todo, pues en plena entrevista recibió un saludo de Franco Simone.

Se vienen cositas: Lo nuevo de Myriam Hernández con Franco Simone

“Envío todos los abrazos y cariño posibles para nuestra Myriam Hernández… Estoy bastante emocionado porque estamos esperando la salida de una grabación que para mí es como un sueño que se cumple”, se escuchó en el saludo que envió el italiano para la artista chilena, para luego entregar más detalles.

“Cuando hemos cantado juntos, yo tenía la idea de que sería muy lindo cantar algo nuevo juntos. Entonces, compuse un tema y cuando ella lo escuchó, se emocionó muchísimo y me dijo que quería cantarlo conmigo, lo que para mí fue un regalo enorme. Se llama Ternura y todos los italianos que la han escuchado, ya se enamoraron de Myriam porque es fácil enamorarse de ella por su voz y forma de ser”, dijo el baladista en su mensaje.

Complementando a su colega italiano, Hernández aseguró que “nosotros tuvimos una experiencia preciosa de improvisar cuando estaba animando el Festival de Viña y él era jurado”.

“Ha sido siempre cálido, muy grande y muy humilde, que es algo que tienen los grandes”, dijo la cantante sobre su experiencia compartiendo con Simone, para luego detallar que la canción en cuestión estará disponible este 10 de mayo.