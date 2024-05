Gustavo Quinteros aborda la posibilidad de volver a Chile y explica su fallida llegada a La Roja: “Me reuní con Cagigao en 2022”

Gustavo Quinteros, actual DT de Vélez Sarsfield, abordó la posibilidad de volver a dirigir en nuestro país luego de los dos pasos que tuvo con Colo Colo (2020-2023) y Universidad Católica (2019), clubes con los cuales se coronó campeón del Torneo Nacional.

“Por supuesto que, si vuelvo a Chile, me gustaría volver a Colo Colo, porque estuve ahí tres años y vivimos momentos inolvidables”, señaló el entrenador argentino en una reciente entrevista con DSports.

Sin embargo, no descartó la opción de asumir otra banca del fútbol chileno. “Uno no sabe a dónde te va a llevar el fútbol, yo no le abro ni le cierro las puertas a ningún club. Igualmente, a todos los equipos que dirigí les tengo mucho cariño. Pero hoy no pienso regresar a Chile, sino quedarme en Argentina”, indicó.

Por otro lado, Gustavo Quinteros aclaró los contactos que tuvo con la selección chilena cuando aún era técnico del “Cacique”. “La única vez que me llamaron fue cuando me reuní con Francis Cagigao en junio del 2022, pero no pudimos avanzar en nada. A Cagigao le pareció bien mi perfil, me lo dijo, sin embargo, yo le dije que tenía que finalizar la temporada en Colo Colo, quería ser campeón. Siempre puse como primera opción terminar mi contrato con el club”, aseguró.

Además, remarcó que el año pasado sí quiso a Arturo Vidal como refuerzo para los albos. “Yo hablé con él. Cuando estaba lesionado fue al vestuario a saludar a los muchachos y estuvo conmigo. Le dije que, si yo estaba en Colo Colo, él tenía las puertas abiertas, porque es una gran incorporación”, comentó.

“Seguramente ahora Vidal está feliz y la gente igual. Cada vez aportará más, hay que darle tiempo, porque venía de una lesión. De a poco le irá dando al equipo todo lo mejor que tiene como futbolista”, concluyó Quinteros sobre el “King”.