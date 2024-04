“No tiene pensado volver”: Ricardo Gareca descarta que Alexis Sánchez vuelva a Sudamérica tras dejar Inter de Milán

Santiago

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, remarcó y respondió ante el planteamiento de Ben Brereton respecto a su interés por aprender español, ante las aprensiones que mostró al momento de no convocarlo inicialmente a los primeros amistosos.

“Para la convocatoria, no es determinante que no hable español, puedo convocarlo sin problema. Va entendiendo cada vez, pero lo veo como un gesto muy importante de él hablar español porque está en una selección con esta característica para comunicarse dentro y fuera de la cancha. Lo veo como algo muy bueno. Es un poco lo que hablé con él, me gustaría que hablara español”, comentó en diálogo con TNT Sports Argentina.

En ese contexto, también valoró el aporte de la “Generación Dorada” en sus primeros meses a cargo de La Roja. “Nos abastecemos de todas las edades y hay jugadores vigentes, en ligas importantes. Estamos observándolos. Nos presentamos con todos ellos por haberlos conocido de antes al enfrentarlos y lo primero que les preguntamos es si seguían interesados en la selección, y todos me contestaron que sí. No les puedo asegurar que los vaya a convocar o jugar, pero a partir de su respuesta, los iba a tener en cuenta”, expresó.

Al respecto, el “Tigre” proyectó el futuro de uno de aquellos nombres de experiencia, Alexis Sánchez, planteando que, para él, se mantendrá en el “Viejo Continente” pese a que ya se habla del interés de River Plate por contactarlo al dejar el Inter de Milán.

“Él va a querer jugar, por lo poco que lo conozco es muy competitivo, no tiene pensado volver (...) Yo creo que tiene pensado quedarse en Europa y seguir jugando. Es lo que pude haber recogido de lo que hemos hablado”, concluyó Ricardo Gareca.