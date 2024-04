Piero Maza explica por qué no cobró la mano de Marcelo Díaz ante Huachipato: “Es un acto natural, no es sancionable”

El árbitro nacional Piero Maza conversó este lunes junto a Los Tenores de la Tarde y se refirió a la polémica jugada del triunfo de la U de Chile por 4-0 ante Huachipato, donde los jugadores del conjunto acerero pidieron penal por una mano de Marcelo Díaz.

Respecto a su decisión de desestimar el cobro, el juez comentó: “Uno no está seguro por una casualidad, sino porque como árbitros tratamos de buscar un buen ángulo, como pueden ver en las imágenes. Yo estoy muy cerca de la jugada y es lo que se espera”.

“Es distinto si hubiese estado a 20 o 30 metros de la jugada, sería difícil convencer a la gente y aun así es difícil de convencerlos, siendo que estoy en una ubicación inmejorable. La verdad es que estuve seguro gracias a la ubicación que tenía y al ángulo de visión”, añadió.

En esa línea, indicó que “esas cosas que en el momento del partido uno trata de hacerlas bien, me llevó a tomar una decisión que en la premura del juego uno no hace conclusiones de manera tan rápida. En primera instancia, por la ubicación que tenía, no me parece una mano sancionable”.

“Veo que Díaz despeja el balón y la mano siempre viene abierta. Es una milésima de segundo, pero es lo que veo en primera instancia y siempre esperando la comunicación con el resto del equipo arbitral”, complementó.

Además, afirmó que sigue convencido de su decisión de no cobrar penal a favor de Huachipato: “Por supuesto, después en la tranquilidad del hogar y teniendo la facilidad de ver las cámaras de manera lenta, uno se convence más. Si bien es cierto que es una mano, eso no lo vamos a negar, no es una mano sancionable por las consideraciones que tenemos como árbitros”.

“Díaz viene en una posición acorde a la mecánica natural del movimiento. Si ustedes se pueden dar cuenta, Díaz viene con un brazo abierto siempre, en un acto natural. El balón rápidamente rebota y cambia de dirección de manera fortuita hacia el brazo de Díaz”, insistió.

Por último, Piero Maza apuntó a unificar los criterios entre los árbitros para evitar mayores polémicas. “El reglamento es el mismo. No es fácil, las manos siempre han sido un tema a trabajar y por lo mismo uno está constantemente reforzando esto. Lo que uno busca es unificar los criterios a nivel nacional y mundial”, afirmó.