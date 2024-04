“Hace 14 años Raffaella di Girolamo nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Han sido 14 años de amenazas”

Decidió hablar. Y lo hizo frente a una cámara. Cristián Campos concedió una entrevista a La Tercera donde habló de la querella por abuso sexual que puso en su contra Raffaella di Girolamo, hija de su expareja, Claudia di Girolamo.

El actor abordó así una situación que se ha convertido en todo un escándalo para su familia, donde incluso sus hijos Pedro y Antonio se cuadraron con su denunciante.

“A nivel familiar ha sido devastador, porque salpica a mi mujer, a mi hija, a la familia de mi mujer que vivió algo similar, pero con una acusación real hace unos años. A mi familia, a mis hermanos. Es algo de unos alcances inusitados. Uno lo ve en la prensa y dice ‘pucha, qué mala suerte’, pero vivirlo es algo que yo nunca me imaginé que fuera a ser tan devastador, como que me hubieran despojado. Me despojaron de mi vida, de mi trabajo. Es como un exilio”, dijo sobre la acción legal.

Y entregó un dato impactante: “Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios, por WhatsApp, por correos, por llamados telefónicos, todos muy agresivos, todos muy violentos, anunciándome que iba a hacer una denuncia por este supuesto abuso sexual que habría ocurrido 20 años atrás”.

Cristián Campos y su versión

El intérprete entregó detalles respecto a su relación con Raffaella, que para él habría cambiado cuando se separó de Claudia y se puso a pololear con Sandra O′Ryan.

“Ella era muy invasiva y era difícil para mí pololear, puesto que estaba todos los fines de semana con mis hijos y de pronto llegaba Raffaella y era invasiva con ella”, señaló.

Y añadió que “después de mi separación siguió existiendo una relación de alguna forma de paternidad, donde Raffaella recurría a mí cuando quería tomar un curso de inglés o comprarse ropa. Yo de alguna forma seguí siendo su papá, porque su papá estuvo ausente y no me pareció grave, me pareció que se estaba adaptando a mi nueva situación de hombre separado con polola”.

Después de esto, Campos relató que “yo me enamoré de María José, mi actual mujer, y me puse a pololear con ella y ahí como que Raffaella subió el nivel de hostilidad, era agresiva con ella, inventaba cuentos, y fue muy delicado, porque en ese momento mi mujer, María José, estaba en pleno juicio por la acusación a su padrastro por el tema de un abuso, de varios abusos, que fue un juicio muy largo y fue muy doloroso para mi familia política, que hoy día es mi familia”.

Posterior a esto, la relación con la sexóloga se quiebra. Y entonces, Cristián recibe un llamado de ella, mientras rodaba una película. “Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro”, contó que le dijo.

“Ella está muy alterada... no me da ninguna explicación y, en cambio, me dice que me va a cagar la vida, con esas palabras, y corta. Y ahí empieza una cadena de mensajes de ella hacia mí amenazándome por WhatsApp, que me va a denunciar, me escribe unos correos tremendos, me llama por teléfono cuando yo estoy comprando con mi hija en el mall para prohibirme que vaya a la playa, para prohibirme ir al teatro cuando ella va al teatro. Una serie de agresiones que yo no sé mucho cómo manejar, porque desde el momento en que ella descubre con su flashback que fue abusada, no me denuncia ni le advierte a nadie, ni a su madre, ni a su hermano, ni a nadie, sino que se dedica a amenazarme con estos mensajes, que a mí me tienen sumamente inquieto, porque yo estoy absolutamente seguro de que no participé en esos flashbacks o como sea que se llamen”, complementó en la misma entrevista con LT.

Junto a esto, el actor se defendió con todo. “Yo no podría abusar de nadie, ni siquiera de un adulto, mucho menos de una niña, muchísimo menos de una niña a quien conocí a los tres años y crié durante 15 años con mucho cariño, y dándole todo lo que les he dado a mis hijos: mi tiempo, mi trabajo, mi paciencia. Es imposible. No está en mi naturaleza. No cabe en ninguna parte de mi historia algo así”.

Finalmente, Cristián Campos comentó que decidió hablar “para que la gente no se quede en el error de que esto es algo que acaba de ocurrir. Esto es algo que viene hace mucho tiempo y yo puedo entender que alguien se demore 20 años en recordar un abuso. Lo que no entiendo es que, una vez que lo recuerde, en vez de denunciarlo, se demore 14 años para torturar al eventual, al supuesto abusador. Esa pregunta creo que debe dilucidarse y por eso estamos exponiendo este caso”.