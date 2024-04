Erika Cid, madre de uno de los carabineros asesinados en Cañete: “El Presidente Boric me dijo que iba a buscar justicia, pero yo no le creo” / Cristofer Devia / Agencia Uno

Erika Cid Montoya, madre del cabo 1.º Misael Vidal Cid, uno de los tres carabineros fallecidos en el reciente atentado en Cañete, compartió sus sentimientos y palabras. Además, hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric y al director general de Carabineros, Mario Rosas.

En concreto, en un emotivo testimonio, expresó su dolor y su desesperación por la violencia que azota la región y por la trágica muerte de su hijo mayor mientras realizaba labores policiales. En esa línea, hizo un llamado al mandatario para que tome medidas contundentes y garantice la seguridad de los carabineros, asi como de toda la comunidad.

“Le dije que pusiera orden, porque se ensañaron con mi hijo. No es justa la forma en que falleció. Le dije que por qué tenían que esperar que murieran carabineros para poder ordenar el país si él tenía el orden y el manto. Esas fueron las palabras que le dije. Él me respondió que iba a buscar justicia y que no se iba a quedar, pero yo no le creo ”, comentó Erika Cid.

Además, recordó a su hijo como un joven valiente y comprometido con su labor, y aseguró que siempre soñó con ser carabinero desde muy joven. “Venía de una sangre de carabinero. Él llevaba sangre de carabinero por las venas. Él quería ser carabinero desde los cinco años. Era su sueño. Hicimos lo que no pudimos para poder educarlo, que estudiara, para que él fuera. Fue a carabineros y de ahí ya no volvió más”, dijo.

“Nosotros como familia no tenemos el derecho. Si ellos no tienen tiempo para su familia. Ellos no saben si es un día de cumpleaños. Ellos tienen que salir a trabajar igual. No hay respeto y yo no sé por qué no los cuidan. Y le digo, señor presidente, cuide a sus carabineros. Es tiempo que ya se ponga en su lugar. Ordena a esta nación”, enfatizó la madre del cabo 1.º Misael Vidal Cid.

En esa línea, afirmó que “están muriendo carabineros día a día. Hoy fue el mío, dos más el día de mañana. Hablé con otro carabinero también y están con miedo, dejan su familia para salir a trabajar. Los que asesinaron a mis hijos y al resto no miraron que detrás hay una madre, hay un hermano, hay un hijo, hay una esposa, hay cuñado, hay de todo”, sentenció.