“La mujer se tiene que ver marcadita”: Romina Salazar reaparece irreconocible y ultra fitness

Seguramente su nombre le suena de los extintos paneles de SQP y Primer Plano. Romina Salazar era una figura que brillaba en aquella época.

Una que trabajaba como modelo en diversas discoteques y era relacionada con varios futbolistas, además de ser una de las figuras más deslenguadas de la TV en aquel entonces.

Así era la Romina que conocimos en paneles de farándula

Sin embargo, el presente de la argentina es muy diferente. Se tituló de abogada y está dedicada a tener una vida ultra fitness.

Tanto que, en sus redes sociales, presume su marcado abdomen, además de lucir un look bastante irreconocible.

Romina Salazar y sus 400 abdominales

Así, la trasandina conversó con AS.com, donde dio cuenta de sus días. Y señaló que “hace cuatro años que empecé a preocuparme más de la ejecución del entrenamiento y de tener un coach que me ayude a lograr mis objetivos más rápidamente”.

“Creo que hago 400 abdominales de 20 mil tipos, jajajá, hago mucho abdominal, de todo tipo, me enfoco en eso y me gusta. Sentadillas... La mujer se tiene que ver marcadita. La idea es aumentar masa muscular y siempre bajar la grasa corporal”, agregó.

Incluso confesó que, al igual que Nicole Moreno, la han tentado desde las competencias fitness. “Me han ofrecido, pero no. Esto lo hago solamente por un bienestar mío, sólo por un tema más de wellness y healthy. Yo no quiero competir ni mucho menos, si puedo ayudar a las personas que requieran de mí, obvio, me encanta que las mujeres se vean lindas, que los hombres se vean lindos, y recomendar o qué se yo, hablarles un poco sí, pero competición no por ahora”.

De esta forma, Romina Salazar sorprende con una nueva figura, muy marcada y donde dejó completamente atrás al rostro farandulero. ¿Qué tal?